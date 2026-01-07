mercoledì, 7 Gennaio 2026
UFFICIALE: Luperini al Livorno

foto Catania FC

“Catania Football Club rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo all’Unione Sportiva Livorno 1915 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gregorio Luperini”. Attraverso il comunicato emesso dalla società rossazzurra si evince che il centrocampista lascia ufficialmente Catania approdando in prestito “secco” al club amaranto. Significa che, al termine della stagione, il calciatore farà ritorno alle pendici dell’Etna essendo contrattualmente legato al Catania fino al 30 giugno 2027. Nella scorsa annata ha collezionato 18 partite agli ordini di Toscano. L’ultima presenza risale alla vittoria di Latina, l’8 marzo 2025.

