giovedì, 22 Gennaio 2026
UFFICIALE: Miceli firma un biennale col Catania

foto Catania FC

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Società Sportiva Monopoli 1966 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mirko Miceli, che si lega contrattualmente al nostro club fino al 30 giugno 2027. Nato a Cosenza il 16 giugno 1991, dopo un percorso di crescita calcistica nelle formazioni giovanili del Calcio Catania, con il debutto in Primavera, il difensore è approdato all’Union Saint-Gilloise: in Belgio, un’annata in Division 3.

Con il Varese, nel 2011, l’esordio in B. Miceli ha collezionato fin qui 335 presenze nelle competizioni professionistiche ufficiali italiane, inanellando undici stagioni in terza serie con le maglie della Carrarese, dell’Olbia (con la squadra sarda ha conquistato anche una promozione dalla Serie D), della Viterbese, della Sambenedettese, dell’Avellino, della Virtus Francavilla, della Turris, del Taranto e del Monopoli.

