sabato, 17 Gennaio 2026
UFFICIALE: Ponsi, trasferimento dal Modena al Catania

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Modena FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Fabio Ponsi, che si lega contrattualmente al nostro club fino al 30 giugno 2028. In gialloblù, il difensore ha conquistato la promozione in Serie B nel 2022; tra i cadetti, il neo-rossazzurro ha sommato 56 presenze e realizzato una rete. Nato a Pietrasanta (Lucca) il 12 febbraio 2001 e cresciuto calcisticamente nella Fiorentina contribuendo alla conquista di tre edizioni della Coppa Italia Primavera, Ponsi ha compiuto la trafila nelle nazionali giovanili, partendo dall’under 17 (al suo attivo la partecipazione agli Europei di categoria nel 2018) e giungendo ad indossare la maglia dell’Italia Under 20.

