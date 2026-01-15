giovedì, 15 Gennaio 2026
HomeCalciomercatoUFFICIALE: Quaini, prolungamento contrattuale fino al 2027
CalciomercatoCatania NewsComunicati StampaFocusPrimo Piano

UFFICIALE: Quaini, prolungamento contrattuale fino al 2027

Redazione
By Redazione
0
204
foto Catania FC

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Catania Football Club comunica di aver perfezionato il prolungamento fino al 30 giugno 2027 del rapporto contrattuale con Alessandro Quaini.

Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella osserva: “Fin dal suo arrivo a Catania, Alessandro ha mostrato di saper mettere l’interesse del gruppo al primo posto, guadagnando sempre maggiore stima e apprezzamento per le sue qualità e la sua professionalità. Il consolidamento del rapporto è la naturale conseguenza”.

Quaini commenta: “La maglia del Catania è un’emozione quotidiana e io sono felice di viverla con tutte le persone che danno il loro contributo alla causa, partendo dal gruppo di lavoro che mi ha messo nelle condizioni di arrivare a questo punto. Ringrazio il Presidente, il Vice Presidente e i dirigenti per la preziosa possibilità di continuare il mio percorso in rossazzurro, grazie anche ai tifosi per il sostegno quotidiano”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
MONOPOLI-CATANIA: info biglietti Settore Ospiti
Articolo successivo
STAMPA NAZIONALE – Pedullà: “Gyabuaa, trasferimento in prestito alla Salernitana”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency