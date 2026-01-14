mercoledì, 14 Gennaio 2026
UFFICIALE: Stoppa in prestito alla Sambenedettese

Redazione
By Redazione
foto Catania FC

“Catania Football Club rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo alla società U.S. Sambenedettese il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Stoppa”. Il comunicato ufficiale diffuso in queste ore dal club rossazzurro conferma l’avvenuto trasferimento dell’attaccante alla società marchigiana. Il Catania mantiene la titolarità del cartellino (contratto in scadenza a giugno 2027), dando al giocatore classe 2000 la possibilità di trovare maggiore spazio altrove. In questa stagione ha totalizzato poco più di 230 minuti alle pendici dell’Etna, giocando con molta meno regolarità rispetto allo scorso anno, quando fece registrare 29 presenze condite da 4 gol e 6 assist per complessivi 1.326 minuti.

Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

