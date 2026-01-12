VELOTTO: “Catania-Cavese, più che sufficiente la prestazione dell’arbitro”

Il giudizio di Massimiliano Velotto, ex direttore di gara e fino alla scorsa stagione addetto agli arbitri del Catania, sulla direzione arbitrale del sig. Simone Gauzolino di Torino del match vinto dai rossazzurri per 2-0 contro la Cavese al “Massimino”. Questo il suo pensiero ai microfoni di Telecolor:

“Secondo me la prestazione dell’arbitro piemontese è da considerarsi più che sufficiente, al netto di qualche sbavatura disciplinare il direttore di gara ha risposto bene ad un contesto privo di particolari difficoltà agonistiche. Ha letto molto bene le dinamiche della partita fischiando solo 22 falli, di cui 13 nel primo tempo e 9 nel secondo. Sotto il profilo disciplinare non mi trovo d’accordo sui provvedimenti assunti nei confronti di Di Gennaro e Allegretto, entrambi ammoniti. Per questo non definisco ottima la prestazione dell’arbitro. Condivido, invece, la decisione di non concedere il calcio di rigore al Catania dopo la revisione al FVS perchè, in relazione al tiro di Rolfini, il pallone è stato deviato da Bolcano sul braccio di Evangelisti che arriva un pò largo ma in una posizione congrua. Il tiro non era diretto ad Evangelisti e quindi non ha impedito che il pallone andasse in porta. E’ arrivato sul braccio a seguito di una deviazione. E’ il pallone che va verso il braccio, non è il braccio che impedisce al pallone di arrivare in porta”.

