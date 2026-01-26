VELOTTO: “Catania-Cosenza, prestazione convincente dell’arbitro Zago”

Il giudizio di Massimiliano Velotto, ex direttore di gara e fino alla scorsa stagione addetto agli arbitri del Catania, sulla direzione arbitrale del sig. Francesco Zago di Conegliano del match vinto dai rossazzurri per 2-0 contro il Cosenza al “Massimino”. Questo il suo pensiero ai microfoni di Telecolor:

“I riflettori di questa partita erano puntati sul direttore di gara, il sig. Zago di Conegliano, arbitro tanto rammentato e criticato dopo l’incontro con il Latina per la mancata espulsione di Porro a seguito del fallo su Cicerelli che ha costretto il giocatore del Catania ad un lungo stop per infortunio. C’era stato molto dissenso su questa designazione.

“Gol annullato per fuorigioco al Catania? Chiara ed evidentemente, al momento del cross la posizione irregolare di Casasola. Al 2′ sul calcio di punizione di Jimenez c’è stato un body check in area di rigore tra un giocatore del Catania e uno del Cosenza, che ha avuto la peggio. Inizialmente l’arbitro ha fatto continuare, poi ha interrotto il gioco per assegnare qualcosa a favore dei calabresi. C’è da comprendere se ha fischiato un fallo di punizione su suggerimento dell’assistente numero due, oppure ha applicato una norma particolare del regolamento che prevede che, in caso di un contatto di testa in area di rigore con il difensore a terra, l’arbitro debba interrompere immediatamente il gioco riprendendolo con una rimessa laterale da parte della squadra difendente. Trattenuta a Celli in occasione del calcio di punizione? Poteva starci il giallo perchè il giocatore era saltato, lui era al limite dell’area di rigore, l’azione di gioco era importante”.

“Nonostante le molteplici pressioni sulle spalle, la prestazione dell’arbitro – soprattutto grazie ad una grande collaborazione e professionalità da parte dei giocatori del Catania, senza atteggiamenti provocatori – è risultata convincente, lineare, pulita, ottima. Al netto di qualche defezione, ha diretto la gara con personalità, in maniera adeguata sia dal punto di vista tecnico che disciplinare. Prestazione meritevole di un ‘7’ in pagella”.

