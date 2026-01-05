VELOTTO: “Foggia-Catania, mancanza di precisione tecnica e disciplinare dell’arbitro”

Il giudizio di Massimiliano Velotto, ex direttore di gara e fino alla scorsa stagione addetto agli arbitri del Catania, sulla direzione arbitrale del sig. Lucio Felice Angelillo di Nola del match pareggiato dai rossazzurri per 1-1 contro il Foggia allo “Zaccheria”. Questo il suo pensiero ai microfoni di Telecolor:

“Voto 5 alla prestazione dell’arbitro, che è mancato di precisione tecnica e disciplinare. Nel primo tempo mancano all’appello almeno 3-4 interventi netti non fischiati a favore del Catania su Donnarumma, Di Tacchio e Jimenez. Quando il Foggia chiama il FVS per un presunto calcio rigore, c’è un netto fallo ai danni di Jimenez a centrocampo non rilevato dall’arbitro, oltretutto in un’azione di ripartenza, ci poteva stare anche il giallo. Secondo me l’ammonizione di Quaini è eccesiva per la tipologia d’intervento. Manca qualche giallo ai danni del Foggia. La partita è terminata con 4 ammonizioni per il Catania e un’ammonizione per il Foggia a D’Amico nel finale per comportamento antisportivo. La prestazione non è stata assolutamente sufficiente, non ha inciso sul risultato e le letture del FVS sono state corrette ma, ripeto, lascia molto a desiderare l’aspetto tecnico e disciplinare”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***