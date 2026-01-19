VELOTTO: “Monopoli-Catania, direzione arbitrale precisa e pulita”

Il giudizio di Massimiliano Velotto, ex direttore di gara e fino alla scorsa stagione addetto agli arbitri del Catania, sulla direzione arbitrale del sig. Giuseppe Vingo di Pisa del match vinto dai rossazzurri per 1-2 contro il Monopoli al “Veneziani”. Questo il suo pensiero ai microfoni di Telecolor:

“Secondo me abbiamo assistito ad una direzione arbitrale precisa, pulita. Soprattutto essenziale e concreta, priva di protagonismo, che a volte ha caratterizzato la direzione di altri arbitri. E’ stata una prestazione ricca di sostanza. La designazione mi dava sicurezza perchè avevo personalmente un buon ricordo di Vingo. Ha assunto decisioni corrette sia sul piano tecnico che disciplinare. L’arbitro ha dato una linea tecnica corretta in relazione alle esigenze del gara, non è stato mai ingerente, denotando buona personalità. Ottima prestazione, merita un ‘7’ in pagella”.

“Gol annullato a Rolfini? E’ chiara ed evidente la posizione di Rolfini, nettamente più avanti quando Lunetta calcia il pallone rispetto al giocatore del Monopoli. Diciamo che non è proprio fortunatissimo Rolfini con la maglia del Catania. Potrebbe restare il dubbio se la palla fosse andata direttamente in porta senza il tocco di Rolfini. Pieraccini? Fallo netto, ammonizione abbastanza evidente. Gol di Tirelli? Potevano esserci dubbi sulla regolarità della posizione dell’attaccante, rivedendo le immagini no. Tutta la linea difensiva del Catania ritarda a salire nella circostanza. Il rigore non concesso al Catania? L’immagine non chiarisce più di quello che può avere visto l’arbitro. La convinzione con la quale l’arbitro ha subito detto che secondo lui non c’era nessun fallo è la dimostrazione che la valutazione l’ha fatta direttamente dal campo. Quando non c’è un’immagine che può smentire l’arbitro, la decisione non cambia”.

