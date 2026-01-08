VERSO CATANIA-CAVESE: alla scoperta dei blufoncè, in piena bagarre salvezza

La Cavese che renderà visita domenica prossima al Catania è una squadra in piena bagarre salvezza a vedere la classifica, con i campani poco sopra la zona play-out con 21 punti in compagnia di Siracusa e Sorrento. Proprio i costieri sono stati superati nell’ultimo turno al “Lamberti” per 1-0 (rete decisiva di Ubaldi al 69′), risultato che è coinciso con il ritorno al successo dopo sei partite.

Si è trattata di un’autentica boccata d’ossigeno per una squadra che in questo torneo sta viaggiando a corrente alternata come dimostra l’andamento dei risultati. Dopo un avvio difficile con soli due punti raccolti nei primi sei incontri, gli aquilotti hanno festeggiato la prima vittoria a Monopoli alla 7ª giornata facendo poi registrare un periodo positivo tra la 10ª e la 15ª giornata con tre vittorie e tre pareggi prima di chiudere il girone d’andata perdendo tre partite e impattando 1-1 nello scontro diretto con il Siracusa.

Mister Fabio Prosperi può contare su un’intelaiatura giovane (età media 24,6) su cui si innestano soltanto quattro giocatori sopra i trent’anni: i difensori Thiago Cionek e Luciani, il centrocampista Fornito (ex dell’incontro assieme al diesse Ivano Pastore e Daniele Donnarumma) e la mezzapunta Fella. Tra le individualità che si stanno mettendo in evidenza spicca il tandem Sorrentino-Orlando (autori di 11 reti complessive), il laterale destro Amerighi (assist-man della squadra con 4 passaggi decisivi), il centrocampista Awua e la punta di scorta Fusco, a segno nelle vittorie con Audace Cerignola e Potenza.

Il probabile schieramento di partenza vedrebbe davanti al portiere Boffelli un terzetto difensivo composto da Luciani, Thiago Cionek e Nunziata, con Amerighi, Maiolo, Awua e Loreto in mezzo e Orlando-Fella coppia di trequartisti alle spalle del riferimento offensivo centrale Fusco. Fermati dal Giudice Sportivo Cionek e l’esterno Diarrassouba. Da valutare le condizioni di Munari, Fornito, Ubaldi, Peretti, Natale e Loreto.

