VERSO CATANIA-CAVESE: all’andata decisivo il morso dello “squalo”

Il Catania torna ad affrontare la Cavese (qui i precedenti in Sicilia) dopo il vittorioso match della seconda giornata d’andata nel girone C di Serie C. Fu un successo di misura per i rossazzurri nell’ostico campo di Cava de’ Tirreni, il secondo di fila dopo il 6-0 inflitto al Foggia (qui il tabellino e le statistiche delle gara). Decise la partita il gol siglato da Forte nelle battute iniziali della ripresa: protagonista nella dinamica dell’azione Donnarumma, mettendo in mezzo uno dei tanti palloni dell’incontro, raccoglie Jimenez contrastato da due difensori, sfera che giunge tra i piedi di Forte, il quale gira con il sinistro alle spalle del portiere.

In seguito i rossazzurri ebbero la chance per chiudere i giochi con un rigore di Cicerelli. Quest’ultimo, però, autore di una buonissima gara si fece respingere la conclusione angolata da un ottimo Boffelli a difesa dei pali. Nei minuti successivi, padroni di casa vicini al pari con Sorrentino, che da due passi in area spedì la sfera fuori (80′), e Orlando in pieno recupero (90’+4): in questo caso provvidenziale il grande intervento di Dini. Nel finale ghiotta opportunità sciupata da D’Ausilio.

Nel contesto di un incontro intenso e agonisticamente combattuto, riuscì a spuntarla il Catania, al cospetto di un avversario comunque molto aggressivo Catania che concesse poco agli avversari, sapendo calarsi nella realtà di un match che richiedeva soprattutto ardore agonistico e “garra”. Vinta una gara interminabile, con numerose interruzioni dettate dall’intervello del FVS in almeno 5-6 situazioni: in tre delle quali l’arbitro non ha convalidato prima la rete di Fella, poi quella di Jimenez avendo ravvisato un fallo nello sviluppo delle azioni esaminate nel primo tempo, inoltre nella ripresa ha ammonito Celli (rischio rosso diretto per un intervento falloso su Diarrassouba, ndr).

VIDEO: Cavese 0-1 Catania, gli highlights

