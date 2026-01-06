VERSO CATANIA-CAVESE: arbitra Gauzolino di Torino. Precedenti, curiosità e statistiche del direttore di gara

Sono stati designati gli arbitri in occasione della 21/a giornata del girone C di Serie C. Catania-Cavese, match in programma domenica pomeriggio allo stadio “Angelo Massimino”, sarà diretto da Simone Gauzolino della sezione AIA di Torino, coadiuvato dagli Assistenti Vincenzo Russo (Nichelino) e Diego Peloso (Nichelino). Quarto Ufficiale Mattia Ubaldi (Roma 1), Operatore FVS Riccardo Leotta (Acireale).

Un precedente con il Catania per il “fischietto” piemontese, nato a Torino il 12 aprile 1996 e alla quinta stagione tra i professionisti: il 2-0 inflitto al Siracusa in questa stagione con gol di Lunetta e Ierardi. Ha arbitrato anche una partita della Cavese, sempre in questo campionato: il successo di misura ai danni del Crotone a Cava de’ Tirreni per effetto del gol di Munari nelle battute iniziali dell’incontro.

Curiosità: oltre a ricoprire il ruolo di arbitro, Gauzolino possiede una laurea triennale in Matematica per la Finanza e l’Assicurazione, avendo pubblicato una tesi avente come oggetto l’analisi dell’algoritmo di Google e lo studio delle reti sociali. Nel 2018 ha iniziato gli studi presso il Politecnico di Torino in Ingegneria Matematica, terminati con votazione 107/110. Lavora da Maggio 2023 presso l’istituto bancario Intesa San Paolo in qualità di Functional Analyst.

Il sig. Gauzolino ha diretto finora 53 partite in Serie C (Coppa Italia di categoria compresa) ed è un arbitro dal cartellino “facile“, prova ne sia che ha estratto 265 gialli e 24 rossi, fischiando 12 calci di rigore. Il bilancio aggiornato delle partite dirette in terza serie è di 18 vittorie per le squadre di casa, 18 pareggi e 17 successi per le formazioni impegnate in trasferta. Limitatamente al girone C ha arbitrato 9 gare fino a questo momento: bilancio di 6 vittorie casalighe, 3 pareggi e nessun acuto esterno. L’ultimo incontro diretto da Gauzolino nel raggruppamento meridionale risale al 16 novembre scorso, la vittoria per 3-1 del Benevento al cospetto del Monopoli.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***