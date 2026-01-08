VERSO CATANIA-CAVESE: divieto di trasferta per i tifosi della provincia di Salerno

In vista della gara Catania-Cavese, in programma domenica 11 gennaio con fischio d’inizio alle ore 14.30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la ventunesima giornata del girone C del campionato di Serie C, il Prefetto della Provincia di Catania disporrà il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Salerno e la chiusura del Settore Ospiti. Decisione assunta in considerazione dell’alto indice di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica per il rischio che possano verificarsi turbative dovute all’accesa rivalità tra le tifoserie.

