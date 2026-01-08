giovedì, 8 Gennaio 2026
HomeLega ProVERSO CATANIA-CAVESE: divieto di trasferta per i tifosi della provincia di Salerno
Lega ProProssimo Avversario

VERSO CATANIA-CAVESE: divieto di trasferta per i tifosi della provincia di Salerno

Redazione
By Redazione
0
0
Cavese tifosi

In vista della gara Catania-Cavese, in programma domenica 11 gennaio con fischio d’inizio alle ore 14.30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la ventunesima giornata del girone C del campionato di Serie C, il Prefetto della Provincia di Catania disporrà il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Salerno e la chiusura del Settore Ospiti. Decisione assunta in considerazione dell’alto indice di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica per il rischio che possano verificarsi turbative dovute all’accesa rivalità tra le tifoserie.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
PROSPERI (all. Cavese): “Cominciano ad essere un pò troppi gli episodi arbitrali a sfavore…”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency