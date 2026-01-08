VERSO CATANIA-CAVESE, ex: Fornito torna al “Massimino”, Pastore e Donnarumma ritrovano gli aquilotti

Giuseppe Fornito, Ivano Pastore e Daniele Donnarumma, sfida da doppi in programma domenica pomeriggio allo stadio “Angelo Massimino”. Sei anni fa il centrocampista attualmente in forza alla Cavese lasciò Catania con rammarico, come disse allora il procuratore ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com: “Il ragazzo ha lasciato una piazza importante e questo rappresenta per lui un grande rammarico. Auspicava tanto di fare bene in Sicilia, non ha potuto esprimere tutte le sue potenzialità. E’ un cruccio che si porta dietro purtroppo, ma ci sono stati degli eventi che non gli hanno permesso di esprimersi al meglio. Lui tiene molto alla piazza etnea, considera Catania come una seconda casa, una famiglia. E’ stata un’esperienza importante a livello umano e calcistico”.

La gara di domenica, inoltre, evoca il ricordo dell’esperienza vissuta da Ivano Pastore, attuale direttore sportivo rossazzurro, alla Cavese negli anni ’90’. Lui, salernitano di nascita, vestì la maglia degli aquilotti nella stagione 1997/98. Pastore proveniva dalla proficua esperienza di Marsala e fu un perno della retroguardia cavese in Serie C2. I campani, neo promossi dalla D, costruirono una squadra attrezzata sulla carta per disputare un torneo di vertice, invece conclusero la stagione al dodicesimo posto per via anche di alcune vicissitudini societarie che destabilizzarono l’ambiente.

Pastore giocò quasi tutte le gare della Cavese dal 1′ rivelandosi un elemento insostituibile in difesa. Curiosità: in quel campionato Pastore scese in campo contro il Catania sia nel match d’andata al “Lamberti” che in quello di ritorno al “Cibali”. A Cava, i padroni di casa vinsero 2-1 con gol decisivo di Ambrosi (futuro rossazzurro) nella ripresa, Ricca e Sardone gli altri marcatori dell’incontro; in Sicilia il Catania calò il poker con reti di Pellegrini, Piperissa e Lugnan (doppietta); ancora in gol Ambrosi per la Cavese fissando il definitivo 4-1.

Donnarumma, infine, vestì la maglia blufoncè nella stagione 2015/16. Il calciatore classe 1992 veniva dalla retrocessione sul campo con l’ACR Messina (peloritani poi ripescati grazie allo scandalo del calcioscommesse che coinvolse la Vigor Lamezia e al fallimento della Reggina, ndr). Fu uno degli uomini più rappresentativi della Cavese, giocando spesso. Allora la società campana venne acquistata dall’imprenditore Domenico Campitiello, che provò a rilanciarne le ambizioni. I metelliani, militanti in Serie D, non riuscirono però a tornare tra i professionisti. Appuntamento rinviato al 2018.

