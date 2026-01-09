venerdì, 9 Gennaio 2026
VERSO CATANIA-CAVESE: previsti 16/17mila spettatori

Giovedì sera la Curva Nord ha fatto registrare il tutto esaurito. Lo stadio “Angelo Massimino” è destinato a riempirsi in vista di Catania-Cavese, con un’affluenza notevolissima per la categoria, anche se il dato non sarà tra i più alti in assoluto della stagione. Si prevede, infatti, la partecipazione di circa 16/17mila spettatori sugli spalti. Ad oggi la partita con il più alto seguito di pubblico in casa rossazzurra è Catania-Benevento, giocata davanti a 19.805 unità che hanno festeggiato la conquista dei tre punti (1-0, decisivo il rigore trasformato da Cicerelli). Catania-Latina, invece, rappresenta il match con l’affluenza stagionale più bassa: 16.291 spettatori.

