VERSO CATANIA-CAVESE: quando gli etnei calarono il poker nel 2019, fu l’ultima vittoria rossazzurra contro gli aquilotti

25 settembre 2019. Ad oggi è la data dell’ultima vittoria del Catania ai danni della Cavese al “Massimino”. I rossazzurri allenati da Andrea Camplone ripartono dopo la brutta sconfitta di Monopoli, lasciandosi alle spalle una settimana ricca di polemiche e veleni, facendo valere la propria superiorità tecnica con un atteggiamento propositivo dall’inizio alla fine dell’incontro.

L’1-0 è nell’aria. Si concretizza al minuto 18 con una splendida punizione calciata da Lodi. La reazione della Cavese nel primo tempo è tutta in due conclusioni innocue di Marzorati ed El Ouazni. Il Catania continua a spingere con convinzione e lucidità. Prima viene annullato un gol per dubbia posizione di fuorigioco di Di Piazza al 36′. Poi lo stesso attaccante palermitano fa centro. Allo scadere del primo tempo, Lodi pesca Di Piazza in piena area con uno splendido suggerimento, il centravanti rossazzurro controlla, si gira e calcia con precisione e potenza, firmando il raddoppio.

Nella ripresa la Cavese fa poco per impensierire la difesa catanese. Anzi, è ancora il Catania che attacca con determinazione. I rossazzurri giocano bene, ma devono prestare attenzione alle ripartenze ospiti. Soprattutto al neo entrato Addessi, particolarmente dinamico, ma anche all’esperto De Rosa. Proprio quest’ultimo al 32′ fallisce un calcio di rigore per fallo di Mbende in area, con il pallone che si stampa sul palo. Nel finale botta di Dall’Oglio fuori bersaglio e autorete di Marzorati che anticipa Curiale per il tris catanese. Pochi secondi prima del triplice fischio, arriva un altro gioiello di Lodi. Da distanza notevole, calcio di punizione ancora una volta vincente per il poker rossazzurro firmando la sua 50a rete con la maglia del Catania.

VIDEO: gli highlights della partita

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***