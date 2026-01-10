sabato, 10 Gennaio 2026
VERSO CATANIA-CAVESE: rossazzurri di nuovo all'inseguimento della vetta. Le ipotesi di formazione

Gabriele Mirabella
La nuova rincorsa del Catania al primo posto riparte dal caldo abbraccio dello stadio “Angelo Massimino”. Dopo aver abdicato la vetta nel turno precedente in favore del Benevento, con i sanniti che adesso vantano due lunghezze di vantaggio sugli etnei, gli uomini di Toscano si apprestano ad ospitare la Cavese con l’intento di conquistare l’intera posta in palio e mettere pressione alle dirette rivali per il primo posto. La 21ª giornata di campionato vedrà infatti consumarsi scontri di grande interesse al vertice della graduatoria con Casertana-Benevento e Salernitana-Cosenza quali piatti forti del weekend di Serie C. Per le squadre che ambiscono ad occupare la vetta della classifica si tratta del primo importante crocevia della stagione, laddove i rossazzurri avranno di fronte una sfida non certo secondaria a dispetto dei valori di classifica.

Mister Toscano è ancora alle prese con squalifiche e infortuni che riducono le scelte di formazione. Celli è squalificato e potrebbe essere sostituito dal rientrante Allegretto nel ruolo di “braccetto” sinistro titolare della retroguardia a tre con Pieraccini e Di Gennaro a completare il reparto e presidiare la porta difesa da Dini. A centrocampo è previsto il consueto utilizzo di Casasola, Quaini, Di Tacchio e Donnarumma, con Jimenez e Lunetta (rientro provvidenziale per le sorti etnee, Toscano si aggrappa al suo “jolly” offensivo) ad agire alle spalle di Forte. Indisponibili lo squalificato Celli e gli infortunati Ierardi, Aloi e Cicerelli, il neoacquisto Bruzzaniti dovrebbe partire dalla panchina.

La Cavese che renderà visita al Catania è una formazione in piena bagarre salvezza stante la classifica che vede i metelliani attestarsi poco sopra la zona play-out con 21 punti assieme a Siracusa e Sorrento. Proprio i costieri sono stati superati al “Lamberti” nell’ultimo turno per 1-0, risultato che è coinciso con il ritorno al successo dopo sei partite. Anche mister Fabio Prosperi deve fare i conti con un organico rimaneggiato dalle assenze, tra cui quelle di Thiago Cionek e Diarrassouba fermati per un turno dal Giudice Sportivo. Il probabile schieramento di partenza vedrebbe davanti all’estremo difensore Boffelli l’impiego di Di Paolo, Evangelisti e Loreto, con Amerighi, Maiolo, Awua e Pelamatti a centrocampo e Orlando-Fella coppia di trequartisti alle spalle del riferimento offensivo centrale Fusco.

Divieto di trasferta per i residenti in provincia di Salerno. La direzione del match è affidata al sig. Simone Gauzolino della sezione AIA di Torino, coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Russo e Diego Peloso entrambi della sezione di Nichelino; IV Ufficiale Mattia Ubaldi di Roma 1, Operatore FVS Riccardo Leotta di Acireale. L’incontro sarà visibile su Sky/NOW oltre che sulla piattaforma OneFootball (estero).

