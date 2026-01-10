VERSO CATANIA-CAVESE: Toscano ritrova gli aquilotti, i precedenti del tecnico calabrese

Tre vittorie, tre pareggi, una sconfitta. Questo il bilancio dei precedenti di squadre allenate da Domenico Toscano contro la Cavese. Domenica pomeriggio, dopo il doppio 0-1 inflitto a Cava de’ Tirreni quest’anno (gol di Forte) e nella passata stagione (a segno Jimenez), l’allenatore calabrese cercherà il terzo successo consecutivo al cospetto degli aquilotti. In precedenza la vittoria non si verificava dall’1 settembre 2019, quando Toscano sedeva sulla panchina della Reggina. Allora fu un rotondo 5-1 a Reggio Calabria, nel girone C di Serie C. Tra i marcatori anche Reginaldo, ex attaccante rossazzurro.

Per il resto, nel 2024, si è registrato l’1-1 tra Catania e Cavese al “Massimino” con il gol beffardo di Fella in risposta al vantaggio etneo di Stoppa su rigore. In precedenza, l’11 gennaio 2020 la Cavese inflisse un sonoro 3-0 alla Reggina di Toscano in campionato. L’annata terminò con la promozione diretta della Reggina e la Cavese tredicesima. Tra il 2009 e 2010 (Prima Divisione Lega Pro), doppio risultato di parità con Toscano alla guida del Cosenza: finì 1-1 a Cava de’ Tirreni e 0-0 in Calabria. Al termine della stagione entrambe le squadre chiusero a metà classifica, a quota 43 punti.

