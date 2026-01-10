sabato, 10 Gennaio 2026
HomeCatania NewsVERSO CATANIA-CAVESE: Toscano ritrova gli aquilotti, i precedenti del tecnico calabrese
Catania NewsLega ProPrecedentiPrimo PianoProssimo Avversario

VERSO CATANIA-CAVESE: Toscano ritrova gli aquilotti, i precedenti del tecnico calabrese

Redazione
By Redazione
0
582
foto Catania FC

Tre vittorie, tre pareggi, una sconfitta. Questo il bilancio dei precedenti di squadre allenate da Domenico Toscano contro la Cavese. Domenica pomeriggio, dopo il doppio 0-1 inflitto a Cava de’ Tirreni quest’anno (gol di Forte) e nella passata stagione (a segno Jimenez), l’allenatore calabrese cercherà il terzo successo consecutivo al cospetto degli aquilotti. In precedenza la vittoria non si verificava dall’1 settembre 2019, quando Toscano sedeva sulla panchina della Reggina. Allora fu un rotondo 5-1 a Reggio Calabria, nel girone C di Serie C. Tra i marcatori anche Reginaldo, ex attaccante rossazzurro.

Per il resto, nel 2024, si è registrato l’1-1 tra Catania e Cavese al “Massimino” con il gol beffardo di Fella in risposta al vantaggio etneo di Stoppa su rigore. In precedenza, l’11 gennaio 2020 la Cavese inflisse un sonoro 3-0 alla Reggina di Toscano in campionato. L’annata terminò con la promozione diretta della Reggina e la Cavese tredicesima. Tra il 2009 e 2010 (Prima Divisione Lega Pro), doppio risultato di parità con Toscano alla guida del Cosenza: finì 1-1 a Cava de’ Tirreni e 0-0 in Calabria. Al termine della stagione entrambe le squadre chiusero a metà classifica, a quota 43 punti.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
ACCADDE OGGI: 10 gennaio 1937, il Catania cala il poker in Piazza Giovanni Verga
Articolo successivo
CATANIA-CAVESE: previsioni meteo al “Massimino”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency