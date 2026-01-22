VERSO CATANIA-COSENZA: alla scoperta dei silani, Buscè cerca l’antidoto alla crisi

Il Cosenza che renderà visita domenica al Catania è una squadra che sta attraversando il momento più critico della propria stagione. I risultati stentano ad arrivare, il gioco latita, il mercato di riparazione non decolla e lo scollamento tra società e ambiente appare sempre più evidente. Mister Buscè è chiamato a barcamenarsi in questo contesto, cercando di trovare l’antidoto alla crisi in cui è piombata la squadra da alcune settimane a questa parte. Sin qui il tecnico napoletano è riuscito a sopperire al gap con le primissime del campionato attraverso la cultura del lavoro e un’identità ben definita che ha permesso di tenere i contatti con la zona alta della graduatoria pur senza insidiare più di tanto l’accoppiata di testa Benevento-Catania.

Al di là delle numerose assenze che hanno ridotto all’osso le rotazioni il Cosenza resta pur sempre un avversario da prendere con le pinze, dotato di buone individualità che finora hanno retto il peso tecnico della squadra. La ripresa delle ostilità dopo la sosta natalizia è stata tuttavia indigesta per D’Orazio e compagni. Le recenti sconfitte casalinghe consecutive contro Monopoli e Crotone, senza opporre segnali di resistenza, e la voce zero gol fatti nelle ultime tre uscite sono numeri che inquadrano perfettamente il momento negativo della compagine silana.

Neppure i rinforzi giunti dal mercato, tra cui l’ex rossazzurro Emmausso, sono riusciti ad invertire il trend negativo in cui è incappata la squadra da qualche tempo a questa parte. Le lacune di carattere offensivo sono inoltre accentuate dall’infortunio di Mazzocchi, secondo miglior realizzatore con 6 reti dietro l’esterno “goleador” Ricciardi e fuori dai giochi da oltre un mese per un problema alla spalla.

Mister Buscè deve fare i conti quindi con l’infermeria piena anche se ritrova Kouan dopo il turno di squalifica scontato nel derby con il Crotone. Dietro mancheranno Ciotti (squalificato) e Ferrara al pari dell’esterno alto Florenzi infortunatosi contro la Salernitana, mentre in avanti potrebbe essere rispolverato l’esperto Beretta con Emmausso riposizionato nel ruolo naturale di rifinitore. Il probabile 4-3-2-1 di partenza vedrebbe Vettorel a protezione dei legni con Cannavò, Dametto, Caporale e D’Orazio dietro, Kouan, Langella e Garritano in mezzo e Ricciardi ed Emmausso alle spalle di Beretta.

