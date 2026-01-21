mercoledì, 21 Gennaio 2026
VERSO CATANIA-COSENZA: c’è da riscattare la brutta sconfitta dell’andata

Redazione
By Redazione
0
109
foto Catania FC

Di nuovo il Cosenza sulla strada del Catania. Lo stesso avversario che, quattro mesi fa, rifilò ai rossazzurri la prima sconfitta in questo campionato. Il 14 settembre scorso si ricorda un ko pesante allo stadio “San Vito-Marulla”. La squadra di Mimmo Toscano era crollata sotto i colpi dei lupi silani. 4-1 il risultato finale, Catania irriconoscibile rispetto alle precedenti apparizioni. Tanti giocatori sottotono, centrocampo in evidente difficoltà pesando come un macigno l’assenza in extremis di Aloi. D’Ausilio sulla trequarti non riuscì ad incidere, Jimenez in mezzo al campo venne ingabbiato, là davanti gli etnei si resero pericolosi solo a sprazzi nella ripresa e, dietro, soffrirono il dinamismo e la qualità dei padroni di casa, Florenzi e Mazzocchi su tutti.

Al 36′ vantaggio di Ricciardi, determinante il ricorso al FVS decretando la regolarità del gol. Nella ripresa conclusione da fuori area di Florenzi per il raddoppio (51′). Il neo entrato Lunetta riaprì la partita al minuto 69: pasticcio di Dametto, recupero di Corbari, Casasola servì di prima intenzione al centro dell’area Lunetta, il quale con uno scavetto superò Vettorel. Gara riaperta, Catania in avanti che, però, totalmente sbilanciato si fece infilare in contropiede al 76′ da Kouan.

Sussulto d’orgoglio della squadra etnea, incrocio dei pali colpito da Forte a dieci metri dalla porta. Poi, in pieno recupero, prima Langella cala il poker, poi Di Tacchio fece partire una gran botta dalla lunga distanza centrando in pieno la traversa. Allo scadere dei 7′ di recupero, prima vittoria in campionato per il Cosenza e Catania che fu chiamato a farsi un bel bagno d’umiltà. Domenica pomeriggio si presenterà l’occasione per riscattare quella brutta sconfitta maturata in Calabria.

VIDEO: Cosenza 4-1 Catania, gli highlights

Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

