VERSO CATANIA-COSENZA: difesa da registrare per Toscano. Le ipotesi di formazione

Dopo aver avuto ragione del Monopoli in pieno recupero, mantenendo un’andatura da capolista, il Catania adesso mette il Cosenza nel mirino. Domenica pomeriggio (calcio d’inizio alle ore 14:30) al “Massimino” arriva la compagine silana, quinta forza del Girone C di Serie C reduce da due sconfitte casalinghe consecutive. C’è da riscattare la brutta sconfitta dell’andata, allorquando si assistette alla peggior prestazione della gestione Toscano alle pendici dell’Etna con i calabresi che poi dilagarono nel finale di partita.

Adesso le due squadre vivono momenti diametralmente opposti. Da un lato il Catania viaggia sulle ali dell’entusiasmo e l’unità d’intenti laddove il Cosenza è alle prese con una crisi di gioco e risultati e lo scollamento tra società e ambiente appare sempre più evidente. Il difficile viene proprio adesso, nel momento in cui ogni partita va giocata come se fosse una finale e i punti persi o guadagnati pesano come un macigno. Occorre continuare ad alzare l’asticella sul piano mentale, nonché migliorare sul piano del gioco viste le difficoltà riscontrate nelle ultime partite.

Mister Toscano deve registrare assenze importanti nel pacchetto arretrato. La retroguardia etnea verrà ridisegnata alla luce delle indisponibilità di Di Gennaro (stagione finita) e Pieraccini. A difendere la porta rossazzurra sarà uno tra Dini e Bethers: l’ex Trapani ha accusato un piccolo problema fisico ma figura nella lista dei convocati, non dovesse giocare verrebbe inserito dal 1′ l’estremo difensore lettone. Allegretto, il nuovo acquisto Miceli e Celli dovrebbero completare il terzetto di difesa. A centrocampo agirebbero Casasola, Quaini, capitan Di Tacchio e Donnarumma con Jimenez e Bruzzaniti (c’è anche l’ipotesi Lunetta) alle spalle di Forte (opzioni Caturano e Rolfini).

Il rientro dalla sosta natalizia è stato assai indigesto per il Cosenza. Due sconfitte senza opporre resistenza nelle prime due uscite dell’anno nuovo tra le mura amiche, con in mezzo il punto conquistato a Salerno, e soprattutto la voce zero nella casella dei gol fatti. Tocca a mister Buscè trovare l’antidoto alla crisi in cui è piombata la squadra da qualche settimana a questa parte, barcamenandosi tra l’infermeria piena e attendendo ulteriori innesti dal mercato. Il probabile 4-3-2-1 del tecnico rossoblù vedrebbe, davanti a Vettorel, Cannavò, Dametto, Caporale e D’Orazio schierati dietro con Kouan, Langella e Garritano in mezzo e Ricciardi ed Emmausso a supporto di Beretta.

La direzione del match è affidata al sig. Francesco Zago della sezione AIA di Conegliano, coadiuvato dagli assistenti Matteo Gentile di Isernia e Matteo Lauri Gubbio; IV Ufficiale Dario Di Francesco di Ostia Lido, Operatore FVS Riccardo Leotta di Acireale. La partita sarà visibile su Sky/NOW, oltre che sulla piattaforma OneFootball (estero).

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***