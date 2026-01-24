VERSO CATANIA-COSENZA: neo acquisti rossazzurri tutti disponibili, Dini in dubbio

Al di là delle assenze di Pieraccini (squalificato), Di Gennaro, Aloi, Chilafi e Cicerelli, in vista di Catania-Cosenza l’allenatore rossazzurro Domenico Toscano avrà a disposizione tutti i neo acquisti. Figureranno nell’elenco delle convocazioni anche Miceli, Cargnelutti e Di Noia, tutti ingaggiati in settimana. Ierardi continua a crescere, avendo dato la propria disponibilità sia per giocare dal 1′ che entrare sul rettangolo verde in corso d’opera. In dubbio, invece, il portiere Dini che ha riportato un affaticamento muscolare. L’ex Trapani vorrebbe giocare regolarmente, lo staff tecnico rossazzurro deciderà nelle prossime ore. Qualora Dini non fosse disponibile, spazio a Klavs Bethers a difesa dei pali.

