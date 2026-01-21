VERSO CATANIA-COSENZA: precedenti in Sicilia, l’Elefante insegue una vittoria che manca dal lontanissimo 1949

Catania-Cosenza, confronto che si rinnova alle pendici dell’Etna otto anni dopo un 2-2. Allora il Catania di Cristiano Lucarelli, sotto di due reti (Mungo e Bruccini), riuscì a rimediare portando a casa almeno un punto grazie ai gol di Barisic e, nel finale, Manneh. Fu una stagione amara per i rossazzurri, che conclusero il campionato al secondo posto venendo eliminati ai playoff dal Siena. I toscani, poi, in finale persero proprio contro il Cosenza che – a conclusione di una cavalcata trionfale – riuscì a staccare il pass per la B.

Spulciando il cassetto dei ricordi, l’ultima vittoria casalinga dell’Elefante al cospetto dei lupi silani risale al 6 marzo 1949. Allora i padroni di casa calarono il poker, trascinati dai gol di Fusco, Bossi (doppietta) e Vornoli per il definitivo 4-2. I calabresi avevano ribaltato lo svantaggio iniziale con due marcature di Ragona, ma gli etnei seppero reagire portando a casa il massimo risultato nel corso del secondo tempo attraverso una grande prova di carattere e orgoglio.

Il bilancio dei precedenti in Sicilia è leggermente favorevole al Catania, ma tutti i successi di marca catanese appartengono agli anni ’30 e 40′. L’annata 1929/30 fu l’inizio di una storia rossazzurra. Il Catania venne inserito nel girone A del campionato di Seconda Divisione Sud, con squadre campane, calabresi ed il Peloro Messina disputando le partite interne sul Campo del Dopolavoro Ferroviario. Campionato chiuso al nono e penultimo posto con 10 punti. Il Cosenza s’impose per 1-4, travolgendo il Catania dopo l’illusorio vantaggio di Foti.

L’anno successivo fu avviata una sottoscrizione popolare per pagare l’iscrizione degli etnei alla Prima Divisione finanziando la costruzione di uno stadio in piazza Giovanni Verga (Campo dei cent’anni). L’1 marzo 1931 Catania-Cosenza sancì una sconfitta sonante per i silani, a cui non bastò il gol di Cava. Ben 7 le realizzazioni di marca catanese: poker di Borasi, a segno inoltre Conti, Pulzone e Bergia. Un anno dopo, netto 3-0 del Catania trascinato dai gol di Pogliano, Bianzino e Cini. Pampaloni, invece, nel 1933 entrò nel tabellino dei marcatori piegando la resistenza del Catania, reduce dal ko nel derby di Palermo.

Il 1934 fu l’anno giusto per la promozione in Serie B, fortemente voluta dal presidente Vespasiano Trigona di Misterbianco con Géza Kertész allenatore. L’attacco del Catania andava a mille, ne fece le spese anche il malcapitato Cosenza, travolto 6-0 in Sicilia per effetto dei gol di Casanova, Pignattelli e Pagliarini. Tra il 1938 e 1949, cinquina di vittorie consecutive per il Catania, tutte in C. Per rivivere un nuovo Catania-Cosenza si dovettero attendere quasi 40 anni. Dopo l’amara retrocessione dalla cadetteria, il Catania ripartì in C1 (presidenza Attaguile) cambiando più volte la guida tecnica. Contro il Cosenza, la sfida alle pendici dell’Etna terminò a reti bianche. A fine campionato il Catania dovette ricorrere allo spareggio con la Nocerina per evitare di sprofondare in C2, vincendo 2-0 proprio a Cosenza.

I Catania-Cosenza giocati, poi, nel 2002/03 videro i calabresi vincere 2 volte sotto il vulcano: in Coppa Italia (1-3, inutile rete di Bucchi per il Catania) e nel campionato di B (0-2). Trascorsi altri 13 anni, periodo buio per le due compagini che si ritrovarono in terza serie. Il Catania di mister Pancaro, reduce da 10 punti nelle prime 4 giornate di campionato, non andò oltre lo 0-0. Era il 2015, etnei caduti in disgrazia con la doppia retrocessione dalla A alla C, iniziando un lungo percorso di amarezze fino ad arrivare al triste epilogo del fallimento del Calcio Catania.

All’interno del tortuoso cammino rossazzurro, i calabresi riuscirono a vincere altre due volte al “Massimino”: il 15 aprile 2017, spinti dalle reti di Letizia e Statella (0-2), 1-2 in Coppa Italia Serie C il 22 novembre 2017 quando non bastò al Catania il gol di Russotto (1-2). Domenica, nuovo capitolo tra Catania e Cosenza in terra di Sicilia dopo il citato pari in rimonta del 2018. Andando a ricercare la formazione rossazzurra una vittoria che, al cospetto dei lupi cosentini, manca da ben 78 anni tra le mura amiche.

BILANCIO PRECEDENTI CATANIA-COSENZA

Vittorie Catania 8

Pareggi 3

Vittorie Cosenza 6

Gol Catania 35

Gol Cosenza 22

Seconda Divisione 1929/30, Catania 1-4 Cosenza

26′ Foti (CA), 27′ Politano II (CO), 31′ Politano I (CO) , 41′ Politano I (CO), 77′ Pellicore (CO)

Prima Divisione 1930/31, Catania 7-1 Cosenza

5′ Borasi (CA), 10′ Bozani (CA), 15′ Borasi (CA), 46′ Cava (CO), Borasi (CA), 61′ Conti (CA), 71′ Pulzone (CA), 84′ Bergia (CA)

Prima Divisione 1931/32, Catania 3-0 Cosenza

17′ Pogliano, 41′ Bianzino, 80′ Cini

Prima Divisione 1932/33, Catania 0-1 Cosenza

48′ Pampaloni

Prima Divisione 1933/34, Catania 6-0 Cosenza

18′ Casanova, 34′ Pignattelli, 36′ Pignattelli, 40′ Pignattelli, 86′ Pagliarini, 89′ Casanova

Serie C 1937/38, Catania 4-1 Cosenza

10′ Pinto (CA), 36′ Tedeschini (CA), 39′ Pulice (CO), 54′ Pinto (CA), 75′ Bettini II (CA)

Serie C 1938/39, Catania 2-1 Cosenza

36′ Ravizzoli (CA), 70′ Antolini (CA), 73′ Niccolini rig. (CO)

Serie C 1940/41, Catania 2-1 Cosenza

43′ Gaetano (CO), 50′ Di Bella (CA), 80′ Greco (CA)

Serie C 1941/42, Catania 2-0 Cosenza

2′ Tesi, 30′ Caposciutti

Serie C 1948/49, Catania 4-2 Cosenza

9′ Fusco (CA), 38′ Ragona (CO), 50′ Ragona (CO), 55′ Bossi (CA), 83′ Bossi (CA), 88′ Vornoli (CA)

Serie C1 1987/88, Catania 0-0 Cosenza

Coppa Italia 2002/03, Catania 1-3 Cosenza

4′ Zampagna (CO), 6′ Bucchi (CA), 7′ Antonelli (CO), 63′ Marco Aurelio (CO)

Serie B 2002/03, Catania 0-2 Cosenza

26′ Guidoni, 59′ Guidoni

Lega Pro 2015/16, Catania 0-0 Cosenza

Lega Pro 2016/17, Catania 0-2 Cosenza

13′ Letizia, 42′ Statella

Coppa Italia 2017/18, Catania 1-2 Cosenza

55′ Liguori (CO), 76′ Liguori (CO), 78′ Russotto (CA)

Serie C 2017/18, Catania 2-2 Cosenza

18′ Mungo (CO), 26′ Bruccini (CO), 31′ Barisic (CA), 88′ Manneh (CA)

