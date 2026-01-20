martedì, 20 Gennaio 2026
VERSO CATANIA-COSENZA: torna al “Massimino” l’arbitro Zago della sezione di Conegliano. Precedenti, curiosità e statistiche del direttore di gara

Sono stati designati gli arbitri per la 23/a giornata di Serie C. La partita Catania-Cosenza, in programma domenica pomeriggio allo stadio “Angelo Massimino”, sarà diretta da Francesco Zago della sezione di Conegliano, coadiuvato dagli assistenti Matteo Gentile (Isernia) e Matteo Lauri (Gubbio). Quarto ufficiale Dario Di Francesco (Ostia Lido), Operatore FVS Riccardo Leotta (Acireale).

In carriera Zago, nel 2013, è passato al Comitato Regionale Arbitri Veneto (CRA), l’anno successivo è tornato temporaneamente all’Organo Tecnico Sezionale (OTS). Due anni dopo, promozione nuovamente al CRA per poi, nel 2018, approdare alla CAI (Comitato Arbitrale Interregionale). L’ascesa di Zago è proseguita: nel 2019 promosso in CAN D e, infine, in CAN C nel 2022. Zago è spesso relatore alle riunioni tecniche dell’AIA fornendo anche consigli utilissimi agli arbitri più giovani sul come prepararsi mentalmente alle partite sottolineando “l’importanza di mantenere la calma e la lucidità necessaria, restando sereni di fronte a qualsiasi situazione”.

Ha arbitrato due partite del Catania: l’1-1 maturato allo stadio “Guido D’Ippolito” contro il Lamezia Terme nel campionato di Serie D il 20 novembre 2022 (Palermo portò in vantaggio i rossazzurri, risposero i padroni di casa con Vasilios) e, nella stagione regolare, Catania 1-0 Latina (gol di Forte nelle battute iniziali). In quest’ultimo caso ricordiamo una performance arbitrale caratterizzata da cartellini rossi dimenticati, gialli distribuiti con scarsa lucidità, rigori non concessi e falli invertiti; fu la gara in cui venne graziato il calciatore ospite Porro, soltanto ammonito dopo l’intervento “killer” ai danni di Cicerelli, tutt’ora infortunato.

Passiamo alle statistiche in C del sig. Zago. Ha diretto in terza serie 33 gare (Coppa Italia e playoff compresi) estraendo 173 cartellini gialli e 6 cartellini rossi, fischiando 7 calci di rigore. Il bilancio aggiornato delle partite dirette in C è di 12 vittorie per le squadre di casa, 10 pareggi e 11 successi per le formazioni impegnate in trasferta. Limitatamente al girone C di Serie C ha diretto 11 incontri estraendo 63 cartellini gialli, 3 rossi (di cui 2 diretti) concedendo 3 rigori con un bilancio di 5 vittorie, 4 pareggi e 2 successi esterni.

