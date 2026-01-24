domenica, 25 Gennaio 2026
VERSO CATANIA-COSENZA: Toscano per la terza volta avversario dei lupi, i precedenti

Redazione
By Redazione
0
78
foto Catania FC

Due precedenti da avversario per l’allenatore del Catania Domenico Toscano, grande ex di turno, contro il Cosenza. Prima della brutta sconfitta riportata in questo campionato, all’andata, per 4-1 allo stadio “San Vito-Marulla” con Lunetta autore del classico ‘gol della bandiera’ per il Catania, il tecnico calabrese ha vissuto il derby coi lupi silani sedendo sulla panchina della Reggina, squadra della propria città. Il 20 ottobre 2020 si giocò in Serie B uno dei confronti più sentiti in Calabria, terminato con il risultato di 0-0. Fu il quarto risultato utile consecutivo per la formazione amaranto, ma l’avventura di Toscano a Reggio Calabria si sarebbe conclusa due mesi più tardi venendo esonerato con un bilancio di 10 punti raccolti in 12 giornate. Domenica, pertanto, l’attuale allenatore rossazzurro cercherà la prima vittoria al cospetto del Cosenza. Risultato che permetterebbe al Catania di riagganciare il Benevento in vetta.

Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

