giovedì, 22 Gennaio 2026
VERSO CATANIA-COSENZA: Toscano valuta qualche cambio nell’undici di partenza

foto Catania FC

Ci si attende qualche cambiamento nell’undici titolare che mister Domenico Toscano opporrà al Cosenza per la 23/a giornata del girone C di Serie C. Un cambio in formazione è sicuro tra le fila del Catania, considerato il fatto che Pieraccini salterà la gara per squalifica (si è anche sottoposto ad intervento chirurgico, non avrebbe giocato a prescindere ndr). Scalpitano Ierardi (tornato in panchina domenica scorsa dopo la prolungata assenza causa ernia discale), Allegretto e Celli, ma Toscano può contare inoltre sul neo acquisto Miceli. Anche Cargnelutti si appresta a diventare rossazzurro.

In mediana, invece, possibile riconferma della coppia Di Tacchio-Quaini a meno che non rifiati uno dei due e venga data una chance a Corbari, entrato con il giusto piglio a Monopoli nella ripresa. Sulle corsie laterali, a meno di sorprese, dentro Casasola e Donnarumma. Dubbi nel reparto offensivo. Caturano ha inviato segnali importanti, chissà che stavolta non giochi dal 1′ al posto di Forte. Per il resto Jimenez e Bruzzaniti dovrebbero agire sulla trequarti ma non si esclude un impiego dall’inizio di Lunetta, che ha avuto un ottimo impatto sulla gara di Monopoli e assorbito velocemente il fastidio alla spalla.

