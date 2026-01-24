VERSO CATANIA-COSENZA: Toscano e Napoli guidano la flotta di ex dell’incontro

Reggino di nascita (per la precisione di Cardeto) e cosentino di adozione per aver sposato diversi anni fa Brigida, una ragazza cosentina da cui ha avuto una figlia, mister Domenico Toscano affronta il Cosenza, dove ha collezionato 122 presenze sulla panchina rossoblu (vincendo due campionati) e 45 da calciatore, contribuendo anche a una promozione in Serie B. Al suo fianco il vice Michele Napoli, cosentino doc.

La sfida di domenica pomeriggio si segnala anche per la presenza di altri ex: vedi il mediano Francesco De Rose, nativo proprio di Cosenza e attualmente fuori lista che ha cominciato la carriera in maglia rossoblu collezionando due promozioni dalla D alla Prima Divisione Lega Pro. Citiamo anche il laterale destro Tiago Casasola, autore di 8 assist su 17 apparizioni in Serie B nell’esperienza in prestito del 2020. Il Cosenza rappresenta, invece, per Francesco Forte – ad oggi – l’ultima squadra che gli ha permesso di giocare in B (31 presenze condite da 5 gol nel 2023/24).

Infine Diego Gemignani, preparatore atletico del Cosenza che fu rossazzurro nello staff di Francesco Baldini (stagioni 2020/21 e 2021/2022), l’attaccante Michele Emmausso (appena 8 gare giocate con la maglia del Catania nel 2020 senza lasciare il segno) ed Ivan Moschella, collaboratore tecnico del Catania con un passato da vice allenatore nelle file del Cosenza (2020/21) e da calciatore nelle stagioni 2007/2008 e 2008/2009 vincendo il campionato di Serie D e Seconda Divisione Lega Pro.

