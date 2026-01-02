VERSO FOGGIA-CATANIA: alla scoperta dei satanelli, rigenerati dalla cura Barilari

sabato, 3 Gennaio 2026
foto lagoleada.it

L’anno nuovo in casa rossazzurra si aprirà con l’ostica trasferta sul campo del Foggia. Gli uomini di Toscano avranno di fronte un avversario apparso rigenerato nel tratto conclusivo del girone d’andata. Dopo aver attraversato la fase critica culminata nelle dimissioni di Delio Rossi e relativo staff ai primi di novembre, i satanelli sono stati artefici di una graduale ripresa con il subentrante tecnico Enrico Barilari. Gli ultimi risultati prima della sosta natalizia corrispondono infatti alle affermazioni casalinghe con Cosenza e Monopoli e al pirotecnico 2-2 di Siracusa prima di cadere di misura a Salerno per 2-1 nel match che ha abbassato il sipario sul tormentato 2025 rossonero.

Mister Barilari proverà a farsi trovare pronto di fronte alla capolista del Girone C di Serie C riprendendo il filo del discorso interrotto dalla sosta. L’ex tecnico del Sorrento tenterà di far leva sull’identità tattica della squadra da sviluppare attraverso un sistema di gioco incentrato sul possesso palla e la rapidità di movimento degli esterni offensivi. La squadra, che ha la seconda età media più giovane del raggruppamento con 24,1 anni dietro l’Atalanta U23, si lascia preferire schierata con il più intraprendente 4-3-3 piuttosto che con il 3-5-2 adoperato senza successo da Delio Rossi nella prima parte di stagione.

Per domenica Barilari dovrà rinunciare per squalifica a due pedine: Pazienza e Olivieri. Il metronomo Petermann è reduce da un infortunio e dovrebbe partire dalla panchina, altresì il mister rossonero attende rinforzi dal mercato per completare l’organico data la necessità di inserire nuova linfa e ampliare il ventaglio delle scelte tattiche aggiungendo qualità e spessore tecnico ad un’ossatura giovane. Il probabile schieramento da opporre al Catania vedrebbe, davanti a Perucchini, una linea difensiva a quattro uomini composta da Buttaro, Minelli, Rizzo e Morelli, con Garofalo, Castorri e Oliva in mezzo e Winkelmann, Fossati e D’Amico – uno degli uomini di maggior talento della squadra – a comporre il tridente offensivo.

