VERSO FOGGIA-CATANIA: Celli, quando con i satanelli mosse i primi passi importanti in carriera

Domenica 4 gennaio il Catania torna in campo per affrontare il Foggia, in occasione della prima giornata di ritorno. Sfida da ex per il difensore rossazzurro Alessandro Celli, che conserva un ricordo particolare dell’esperienza rossonera, in quanto per la prima volta in carriera giocò in Serie B. Era il 23 giugno 2017 quando il Foggia ufficializzò l’ingaggio di Celli. Il difensore aveva 23 anni, proveniva dalla Lupa Roma, squadra in cui aveva militato tra Serie D e C.

“Apprendere di entrare a far parte del gruppo di Stroppa mi dà una gioia incredibile. Sono emozionato, non vedo l’ora di conoscere il gruppo e iniziare il campionato per ambire ad obiettivi importanti. Non ho mai giocato allo Zaccheria ma so perfettamente che è un pubblico caloroso. Prometto di dare il massimo per il Foggia e per tutti i tifosi rossoneri”, queste le prime parole di Celli da calciatore rossonero. Il Foggia terminò il campionato cadetto in nona posizione e Celli collezionò 8 presenze venendo impiegato come terzino e laterale sinistro.

Fu l’inizio di una carriera che, successivamente, lo vide tornare in C al Teramo, riassaporare la B con la maglia di Ternana e Sudtirol, prima di ripartire ancora dalla Ternana ed approdare a Catania, dove lo volle fortemente Cristiano Lucarelli, convinto estimatore. Dopo qualche momento di difficoltà in rossazzurro, mister Domenico Toscano lo ha rispolverato in un momento in cui era fuori lista. Da quel giorno Celli ha giocato quasi stabilmente, rivelandosi una pedina importante nello scacchiere tattico del Catania.

