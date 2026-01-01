giovedì, 1 Gennaio 2026
HomeCatania NewsVERSO FOGGIA-CATANIA: Celli, quando con i satanelli mosse i primi passi importanti...
Catania NewsLega ProPrimo PianoProssimo Avversario

VERSO FOGGIA-CATANIA: Celli, quando con i satanelli mosse i primi passi importanti in carriera

Redazione
By Redazione
0
29
foto Catania FC

Domenica 4 gennaio il Catania torna in campo per affrontare il Foggia, in occasione della prima giornata di ritorno. Sfida da ex per il difensore rossazzurro Alessandro Celli, che conserva un ricordo particolare dell’esperienza rossonera, in quanto per la prima volta in carriera giocò in Serie B. Era il 23 giugno 2017 quando il Foggia ufficializzò l’ingaggio di Celli. Il difensore aveva 23 anni, proveniva dalla Lupa Roma, squadra in cui aveva militato tra Serie D e C.

“Apprendere di entrare a far parte del gruppo di Stroppa mi dà una gioia incredibile. Sono emozionato, non vedo l’ora di conoscere il gruppo e iniziare il campionato per ambire ad obiettivi importanti. Non ho mai giocato allo Zaccheria ma so perfettamente che è un pubblico caloroso. Prometto di dare il massimo per il Foggia e per tutti i tifosi rossoneri”, queste le prime parole di Celli da calciatore rossonero. Il Foggia terminò il campionato cadetto in nona posizione e Celli collezionò 8 presenze venendo impiegato come terzino e laterale sinistro.

Fu l’inizio di una carriera che, successivamente, lo vide tornare in C al Teramo, riassaporare la B con la maglia di Ternana e Sudtirol, prima di ripartire ancora dalla Ternana ed approdare a Catania, dove lo volle fortemente Cristiano Lucarelli, convinto estimatore. Dopo qualche momento di difficoltà in rossazzurro, mister Domenico Toscano lo ha rispolverato in un momento in cui era fuori lista. Da quel giorno Celli ha giocato quasi stabilmente, rivelandosi una pedina importante nello scacchiere tattico del Catania.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
EX ROSSAZZURRI: Sipos ha lasciato un buon ricordo a Catania, oggi trascina il Lecco nel girone A
Articolo successivo
STAMPA NAZIONALE – Pedullà: “Bruzzaniti a Catania, da domani a disposizione di Toscano”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency