VERSO FOGGIA-CATANIA: Lunetta non ci sarà ma non mancano le soluzioni per sostituirlo

foto Catania FC

Domenica non sarà della partita Gabriel Lunetta. Assenza rilevante tra le fila del Catania in chiave tattica. Un calciatore prezioso, Lunetta, innanzitutto per la spiccata capacità di adattamento a qualsiasi ruolo. Nei giorni scorsi abbiamo parlato della possibilità di un impiego dal 1′ di Rolfini al suo posto. L’attaccante ex Vicenza scalpita per giocare, ma in settimana l’allenatore rossazzurro ha provato anche altre soluzioni per rimpiazzare lo squalificato Lunetta. Vedi l’impiego dall’inizio di D’Ausilio.

Il trequartista prelevato in estate dall’Avellino con la formula del prestito con diritto di riscatto potrebbe agire in coppia con Jimenez alle spalle dell’unica punta Forte. E’ una mossa già adottata da Toscano in questa stagione, da non escludere che venga riproposta a Foggia. Con l’utilizzo eventuale di D’Ausilio il Catania ne guadagnerebbe in termini di visione di gioco, tecnica, capacità di andare al cross e di posizionamento tra le linee facendo filtrare il pallone per i compagni, creando spazi invitanti.

Con Rolfini, invece, Toscano sfrutterebbe le doti maggiormente offensive di un calciatore a cui piace vedere la porta, che attacca bene la profondità sfruttando le proprie caratteristiche tecniche e fisiche. Bruzzaniti rappresenta un’altra possibilità, la sensazione è che il neo acquisto proveniente dal Pineto venga inserito subito nella lista dei convocati entrando, magari, a partita in corso. Stoppa rappresenta un’ulteriore opzione, ma ormai da qualche mese il giocatore nativo di Biella ha visto ridursi sensibilmente il minutaggio.

