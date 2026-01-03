VERSO FOGGIA-CATANIA: riparte la corsa promozione dei rossazzurri. Le ipotesi di formazione

La corsa promozione del Catania riparte dall’insidiosa trasferta di Foggia, primo impegno ufficiale del 2026 rossazzurro. Il cammino degli uomini di Toscano riparte da quota 41 punti accumulata nell’arco del girone d’andata, auspicando un cambio di passo in trasferta dove gli etnei non sono andati oltre le tre vittorie ai danni di Cavese, Giugliano e Picerno. Per continuare ad alimentare ambizioni di primato sarà necessario quindi allineare quanto prima il rendimento esterno a quello interno al fine di incamerare quanto più fieno in cascina nella fase clou della stagione. Adesso si apre un altro campionato, dato che il mercato di gennaio, una diversa condizione delle varie squadre ed eventuali aggiustamenti tattici potrebbero cambiare le carte in tavola e ogni punto perso o guadagnato peserà come un macigno sul percorso che si intende tracciare.

La squadra ha raggiunto il capoluogo dauno in aereo da Bari, seguita dalla seduta di rifinitura pre-gara. Mister Toscano non ha parlato in conferenza stampa, limitandosi a dichiarare ai canali di comunicazione ufficiali del club di attendersi dalla squadra la necessaria determinazione e cattiveria agonistica. Il tecnico calabrese non avrà a disposizione gli infortunati di lungo corso Ierardi, Aloi, Chilafi e Cicerelli oltre allo squalificato Lunetta. Il difensore Allegretto è alle prese con un leggero affaticamento muscolare e pertanto non sarà rischiato, mentre il neoacquisto Bruzzaniti non ha ancora svolto il primo allenamento con i nuovi compagni ma fa parte della lista dei convocati, difficilmente sarà gettato subito nella mischia.

Nel probabile 3-4-2-1 di partenza, davanti a Dini agirebbero Pieraccini, Di Gennaro e Celli, con Casasola, Quaini, Di Tacchio e Donnarumma in mezzo e Jimenez-Rolfini (oppure D’Ausilio) coppia di trequartisti alle spalle di Forte, attaccante a caccia di conferme nel 2026 dopo i 7 gol siglati nella prima parte di campionato.

Il Foggia visto all’opera prima della sosta natalizia è apparsa una squadra rigenerata dall’effetto Barilari, tecnico subentrato a Delio Rossi a partire dalla 13ª giornata di campionato. Due successi casalinghi con avversari di rango come Cosenza e Monopoli oltre al pirotecnico 2-2 di Siracusa sono risultati che hanno rilanciato una compagine pesantemente invischiata nella lotta per non retrocedere. Nel 4-3-3 disegnato dall’ex guida tecnica del Sorrento agirebbero Perucchini a protezione dei legni con Buttaro, Minelli, Rizzo e Morelli dietro, Garofalo, Castorri e Oliva in mediana, Winkelmann, Fossati e D’Amico in avanti. Assenti per squalifica Pazienza e Olivieri, otre agli indisponibili Byar (passato al Wydad AC), Valietti, Felicioli, Bignami (fuori lista).

La direzione del match è affidata al sig. Lucio Felice Angelillo della sezione AIA di Nola, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Rastelli di Ostia Lido e Andrea Romagnoli di Albano Laziale; IV Ufficiale Antonio Di Reda di Molfetta, Operatore FVS Emanuele Fumarulo di Barletta. La partita sarà trasmessa in chiaro su Telecolor (canale 12 DTT), a pagamento su Sky/NOW oltre che sulla piattaforma OneFootball (estero).

