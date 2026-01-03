VERSO FOGGIA-CATANIA: Toscano ritrova i satanelli e mister Barilari, i precedenti del tecnico rossazzurro

Mimmo Toscano domenica sfiderà il Foggia per l’ottava volta da allenatore in competizioni ufficiali. Bilancio attuale di 3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta. L’11 ottobre 2009 il Cosenza di Toscano travolse i satanelli 4-0: doppietta di Scotto, a segno anche Porchia e Biancolino, oggi allenatore dell’Avellino. Qualche mese più tardi, gara di ritorno, Cosenza corsaro a Foggia: al gol rossonero di Desideri (assist del catanese ed ex Catania Francesco Millesi) risposero Danti (doppietta) e Biancolino per il definitivo 1-3. Entrambe le squadre militavano in Prima Divisione Lega Pro e Toscano, tecnico che veniva da due promozioni con il Cosenza, venne confermato sulla panchina dei lupi.

Nella stagione 2011-12, dove Toscano trionfò alla guida della Ternana conquistando la promozione diretta in Serie B, in campionato il Foggia riuscì ad avere la meglio sulle Fere per 3-1 allo “Zaccheria” con reti di Molina e Wilson Cruz (2) per la squadra pugliese, Pisacane per gli umbri, invece a Terni le due squadre non andarono oltre l’1-1: vantaggio rossoverde grazie al rigore trasformato dalla punta catanese ex Catania Gianluca Litteri, pari di Defrel a pochi minuti dal 90′.

La scorsa stagione, con Toscano al timone del Catania, etnei e foggiani pareggiarono 2-2 in Puglia: doppietta di Tascone e gol rossazzurri di Inglese e Di Gennaro. Anche al “Massimino” finì in pareggio con il momentaneo 0-1 a firma di Sarr (gol siglato palesemente con il braccio) ed il pari di Anastasio. In questo campionato, invece, all’andata il Catania ha travolto i rossoneri andando a segno con sei marcatori diversi: Cicerelli (rigore), Donnarumma, Ierardi, Forte (rigore), D’Ausilio e Lunetta.

Sono invece quattro i precedenti di Toscano con l’attuale allenatore rossonero Enrico Barilari. Nello scorso campionato di Serie C si ricorda il pareggio a reti bianche maturato sul campo del Sorrento ed il poker inflitto ai costieri al “Massimino” per effetto dei gol di Inglese (tripletta) e Stoppa. Prima ancora, nel contesto di una stagione trionfale ma stavolta al timone del Cesena, Toscano pareggiò 2-2 in casa contro un Sestri Levante protagonista di un’ottima gara. Era il match d’andata dell’ottava giornata del girone B di Serie C. Il ritorno in terra ligure, datato 19 febbraio 2024, vide il Cesena imporsi per 1-3 ma anche in quel caso fu un incontro combattuto.

