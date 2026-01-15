VERSO MONOPOLI-CATANIA: alla scoperta del Gabbiano, sorretto dal tandem Fall-Tirelli

È un Monopoli in salute e carico d’entusiasmo quello che domenica sera ospiterà il Catania tra le mura amiche del “Veneziani”. La formazione pugliese è reduce da tre vittorie consecutive a cavallo tra la sosta natalizia e le prime due partite del nuovo anno. Sotto i colpi della compagine biancoverde sono caduti in successione Potenza, Cosenza e in ultimo il Siracusa, battuto domenica scorsa con il mimino dei punteggi. Match-winner di giornata è stato Cristian Battocchio su calcio di punizione. L’ex Udinese ha festeggiato con un gol da tre punti il fresco rinnovo contrattuale fino al 2027 e la nomina a capitano della squadra dopo la partenza di Viteritti direzione Guidonia.

Nonostante sia rimasto a secco di vittorie tra la 13ª e la 18ª giornata, il Monopoli sta riuscendo a tenere un passo play-off in linea con gli obiettivi stagionali che vedono la formazione biancoverde in lotta per l’accesso in post-season. I pugliesi possono contare su un buon rendimento interno (16 dei 33 punti in carniere sono stati conquistati in casa) e un’altrettanto positiva distribuzione dei gol tra i componenti dell’organico. Il neocapitano Battocchio è stato infatti l’undicesimo giocatore ad andare a segno in questo campionato, anche se mister Alberto Colombo può fare affidamento su una coppia-gol ben assortita composta da Maguette Fall e Mattia Tirelli.

Con 11 gol complessivi i due attaccanti stanno contribuendo alle fortune della squadra, che dovrebbe uscire ridisegnata alla fine della sessione invernale di mercato. A fronte delle partenze di capitan Vitteritti, Yeboah, Volpe e Di Santo sono approdati nei giorni scorsi il difensore Manzi in prestito dall’Avellino (il giocatore era stato accostato al Catania) e il centrocampista Bagatti. Il diesse Chiricallo è alla ricerca di un ulteriore innesto difensivo (il nome più gettonato è quello di Bove della Vis Pesaro) per far fronte alla partenza di Mirko Miceli, pilastro delle ultime stagioni e ormai “promesso sposo” al Catania.

La probabile disposizione tattica di domenica vedrebbe schierati con l’ormai collaudato 3-5-2 Albertazzi a protezione dei legni con Piccinini, Ronco e Angileri (dato sulla via del recupero dopo il problema fisico accusato nei primi minuti della gara con il Siracusa) dietro, Valenti, Calcagni, Battocchio, Greco e Imputato a centrocampo e Fall-Tirelli di punta.

