VERSO MONOPOLI-CATANIA: Allegretto, nuova chance da titolare o ritorno in panchina? Si teme un lungo stop per Di Gennaro

In vista di Monopoli-Catania, gara in programma domenica sera, mister Domenico Toscano avrà a disposizione Alessandro Celli, rientrato dalla squalifica. Utilizzato prevalentemente come braccetto di sinistra, l’ex Ternana potrebbe tornare in campo dal 1′. Attenzione però ad una possibile conferma di Andrea Allegretto nel ruolo. Il difensore che il Catania ha prelevato lo scorso anno dal Picerno, quando chiamato in causa si è sempre fatto trovare pronto.

Anche in occasione del precedente turno di campionato Allegretto ha fatto il suo, andando vicinissimo alla prima rete personale in maglia rossazzurra centrando in pieno la traversa dopo avere sfruttato un inserimento centrale su palla inattiva. Dalla possibile cessione alla permanenza in rossazzurro, il difensore classe 2001 si sta dimostrando una risorsa utile per mister Toscano. Adesso potrebbe entrare in ballottaggio con Celli, ma c’è attesa per monitorare le condizioni fisiche di Matteo Di Gennaro, per il quale si teme un lungo stop. In questo caso Allegretto potrebbe anche prendere il posto del centrale ex Carrarese, oppure Toscano impiegherebbe Mirko Miceli, ormai ad un passo dal trasferimento al Catania.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***