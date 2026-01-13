martedì, 13 Gennaio 2026
HomeCatania NewsVERSO MONOPOLI-CATANIA: Allegretto, nuova chance da titolare o ritorno in panchina? Si...
Catania NewsFocusLega ProPrimo Piano

VERSO MONOPOLI-CATANIA: Allegretto, nuova chance da titolare o ritorno in panchina? Si teme un lungo stop per Di Gennaro

Redazione
By Redazione
0
1160
foto Catania FC

In vista di Monopoli-Catania, gara in programma domenica sera, mister Domenico Toscano avrà a disposizione Alessandro Celli, rientrato dalla squalifica. Utilizzato prevalentemente come braccetto di sinistra, l’ex Ternana potrebbe tornare in campo dal 1′. Attenzione però ad una possibile conferma di Andrea Allegretto nel ruolo. Il difensore che il Catania ha prelevato lo scorso anno dal Picerno, quando chiamato in causa si è sempre fatto trovare pronto.

Anche in occasione del precedente turno di campionato Allegretto ha fatto il suo, andando vicinissimo alla prima rete personale in maglia rossazzurra centrando in pieno la traversa dopo avere sfruttato un inserimento centrale su palla inattiva. Dalla possibile cessione alla permanenza in rossazzurro, il difensore classe 2001 si sta dimostrando una risorsa utile per mister Toscano. Adesso potrebbe entrare in ballottaggio con Celli, ma c’è attesa per monitorare le condizioni fisiche di Matteo Di Gennaro, per il quale si teme un lungo stop. In questo caso Allegretto potrebbe anche prendere il posto del centrale ex Carrarese, oppure Toscano impiegherebbe Mirko Miceli, ormai ad un passo dal trasferimento al Catania.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
VERSO MONOPOLI-CATANIA: Scarsella, Silvestri e Ierardi decisivi nelle uniche vittorie etnee al “Veneziani”
Articolo successivo
VINGO: l’arbitro della sezione di Pisa dirigerà Monopoli-Catania. Precedenti, curiosità e statistiche del “fischietto” toscano
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency