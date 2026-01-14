mercoledì, 14 Gennaio 2026
VERSO MONOPOLI-CATANIA: Bruzzaniti, arriva il momento dell’esordio da titolare?

foto Catania FC

Si è presentato al popolo rossazzurro con una doppietta di assist nel secondo tempo di Catania-Cavese. Giovanni Bruzzaniti ha denotato subito personalità e carattere, prendendo per la mano la squadra di Toscano nel momento più delicato. Quello in cui una partita che sembrava destinata a concludersi in parità, con il suo ingresso in campo ha preso una piega diversa. La volontà del Catania di vincere a tutti i costi l’incontro è stata premiata nei minuti finali con gli assist di Bruzzaniti ben indirizzati verso gli ottimi inserimenti di Di Gennaro e Caturano.

L’ex Pineto, in generale, ha dato un contributo prezioso in temini di vivacizzazione della manovra d’attacco rendendola anche più imprevedibile. Un esordio convincente, come evidenziato dalla Lega Pro attraverso i canali social ufficiali e dalla maggioranza dei votanti al consueto sondaggio di TuttoCalcioCatania.com. Adesso che il Catania lavora in funzione della trasferta di Monopoli, Bruzzaniti scalpita per giocare dal 1′. Mister Toscano farà tutte le valutazioni del caso con il suo staff in settimana, ma sembra che per il ragazzo classe 2000 l’orientamento sia quello di schierarlo dall’inizio al “Veneziani” agendo sulla trequarti con Jimenez a supporto dell’unica punta (Caturano?).

