VERSO MONOPOLI-CATANIA: chi in campo dal 1′ tra Forte, Caturano e Rolfini? Toscano riflette

Da una parte colui che attualmente è il migliore finalizzatore della manovra del Catania con 7 gol (primato condiviso con Lunetta), Francesco Forte. Dall’altra il capocannoniere dello scorso campionato di Serie C girone C, Salvatore Caturano. Poi c’è il ‘Cobra’, Alex Rolfini, ancora a secco di gol ma che ha sempre fornito un contributo generosissimo quando chiamato in causa. Tre attaccanti con caratteristiche diverse, spetta all’allenatore Domenico Toscano, di partita in partita, scegliere su chi puntare. A chi toccherà, stavolta, giocare dall’inizio?

La soluzione più frequente è rappresentata dall’utilizzo dal 1′ di Forte. Ma chissà che Toscano non cambi le carte in tavola. La punta prelevata la scorsa estate dall’Ascoli piace soprattutto per la sua generosità e capacità di fare a sportellate, ingaggiare continui duelli fisici con gli avversari, vedere la porta. Caturano, invece, è più il classico bomber d’area di rigore pronto a trasformare in oro qualsiasi pallone ben calibrato indirizzandolo in rete. Rolfini assicura mobilità, dinamismo, è un combattente con tantissima voglia di esultare per la sua prima realizzazione in rossazzurro.

Domenica scorsa mister Toscano ha svelato a mezzo stampa di avere pensato durante la settimana ad una staffetta Forte-Rolfini, mantenendo il dubbio su chi potesse giocare tra i due dall’inizio contro la Cavese. Scelta ricaduta ancora su Forte, per poi inserire nel secondo tempo l’ex Vicenza. Più vivacità alla manovra, giocandosi nei minuti successivi anche le altre preziose carte a disposizione dalla panchina. Vedi Caturano, finalmente riuscito a sbloccarsi con un super gol dando un segnale confortante alla squadra e a tutto l’ambiente. Come dire «io ci sono, non ho dimenticato come fare gol». Una risposta alle critiche ma soprattutto un’importante iniezione di fiducia.

