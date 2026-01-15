giovedì, 15 Gennaio 2026
VERSO MONOPOLI-CATANIA: con la conferma dell'infortunio di Di Gennaro, spazio ad Allegretto

foto Catania FC

Giorni fa ci eravamo chiesti se per Allegretto arrivasse il momento di giocarsi una nuova chance da titolare dopo l’impiego dal 1′ domenica scorsa contro la Cavese al posto dello squalificato Celli. Vista l’assenza forzata di Di Gennaro, l’ex Picerno si sposterà al centro della difesa prendendo il suo posto. Aveva già giocato nel medesimo ruolo al cospetto dell’Atalanta U23, riuscendo a disinnescare la pericolosità della punta Cissè. Nelle posizioni di braccetto di destra e sinistra dovrebbero essere proposti, invece, Pieraccini e Celli, quest’ultimo al rientro dalla squalifica. Quanto a Ierardi, il difensore ha cominciato a svolgere i primi esercizi con la squadra: da valutare la convocazione per la gara di Monopoli o quella successiva con il Cosenza. Miceli, invece, dovrebbe approdare in Sicilia dopo la disputa di Monopoli-Catania, lunedì.

