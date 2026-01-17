VERSO MONOPOLI-CATANIA: da Donnarumma a Greco, gli ex dell’incontro

Monopoli-Catania sarà anche una sfida tra ex delle due squadre che si ritroveranno al “Veneziani”. A cominciare dal centrocampista Jean Freddi Greco. In occasione della gara d’andata ricevette applausi a Catania. I tifosi rossazzurri, infatti, non hanno dimenticato ‘U Muturinu’, che fu uno dei principali protagonisti della Banda Baldini, un gruppo eccezionale per attaccamento alla maglia e spirito di sacrificio guidato da Francesco Baldini nella burrascosa stagione 2021/22, quella del fallimento del Calcio Catania.

Il laterale sinistro Daniele Donnarumma conserva il ricordo di una delle esperienze più significative vissuta a Monopoli tra il 2017 e 2020. Una piazza, quella biancoverde, che gli ha permesso di fare il salto di qualità. Di lui si accorse in modo particolare il Cittadella, dandogli la possibilità di giocare con una certa regolarità in Serie B, categoria che in passato aveva solo “assaggiato” alla Nocerina grazie ad un’intuizione del diesse Ivano Pastore, che ha ritrovato proprio a Catania.

Nella stagione 2021/22 Alessandro Quaini, invece, venne ceduto in prestito dal Pisa al Monopoli. Fu la prima volta per il centrocampista classe 1998 in una piazza del sud. In maglia biancoverde però Quaini disputò appena tre partite, una delle quali da titolare. Il Pisa confidava in un importante percorso di valorizzazione per il ragazzo a Monopoli, trovando tuttavia pochissimo spazio. Così, a fine stagione, il calciatore nativo di Cremona perse la possibilità di tornare a giocare in B rimettendosi in gioco al Fiorenzuola di Luca Tabbiani (nel ruolo di difensore centrale), prima di approdare alle pendici dell’Etna.

Infine, Massimo D’Urso. La scorsa stagione fu il match analyst della Prima Squadra del Catania. Catanese, attualmente fa parte dello staff tecnico del Monopoli ricoprendo il ruolo di allenatore in seconda.

