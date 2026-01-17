VERSO MONOPOLI-CATANIA: i rossazzurri cercano l’acuto in trasferta. Le ipotesi di formazione

Il Catania punta a ritrovare il miglior assetto da trasferta in vista dell’impegno sul probante campo di Monopoli in calendario domenica allo stadio “Veneziani”. I rossazzurri, che nello scorso turno hanno festeggiato il primo successo del nuovo anno avendo ragione della Cavese soltanto nelle battute conclusive, hanno riguadagnato il primo posto della classifica e adesso puntano a tenerselo stretto. Al netto delle assenze pesanti che stanno attanagliando il percorso rossazzurro, mister Toscano è consapevole che squadra ha compiuto uno step in avanti sul piano della determinazione e della ricerca del risultato. La voglia di vincere e la linfa data dalla panchina ha permesso ad una macchina dai meccanismi ben oleati di rimettersi in moto e proseguire il cammino in vetta.

La settimana di lavoro è stata pesantemente offuscata dalla notizia dell’infortunio di Matteo Di Gennaro. Il leader del pacchetto arretrato dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Una tegola pesante si è abbattuta sull’umore della squadra, che d’ora in avanti dovrà fare a meno del regista delle brillanti operazioni difensive. Allegretto dovrebbe essere il sostituto designato per la partita di Monopoli, con Pieraccini e Celli che agirebbero ai lati della linea di difesa a presidio della porta di Dini. A centrocampo troverebbero posto Casasola, Quaini, Di Tacchio e Donnarumma, con Jimenez e Bruzzaniti alle spalle di uno tra Forte e Caturano. Da non scartare l’ipotesi Rolfini. Confermata la presenza tra i convocati di Ierardi e Lunetta, out invece gli infortunati Di Gennaro, Aloi e Cicerelli.

Il Monopoli è reduce da tre vittorie consecutive a cavallo tra la sosta natalizia e le prime due partite del nuovo anno. Sotto i colpi della compagine pugliese sono cadute in successione Potenza, Cosenza e in ultimo il Siracusa, battuto domenica scorsa tra le mura amiche con un gol di misura. Il Gabbiano, sorretto dall’affiatato tandem d’attacco Fall-Tirelli, pur essendo rimasto a secco di vittorie tra la tra la 13ª e la 18ª giornata sta riuscendo a tenere un ritmo play-off in linea con gli obiettivi stagionali che lo vedono in lotta per l’accesso in post-season. Mister Alberto Colombo dovrebbe mandare in campo schierati con l’ormai collaudato 3-5-2 Albertazzi a protezione dei legni, Piccinini, Ronco e Angileri dietro, Valenti, Calcagni, Battocchio, Greco e Imputato a centrocampo e Fall-Tirelli di punta.

La direzione del match è affidata al sig. Giuseppe Vingo della sezione AIA di Pisa, coadiuvato dagli assistenti Tommaso Mambelli di Cesena e Davide Merciari Rimini; IV Ufficiale Bruno Spina di Barletta, Operatore FVS Giovanni Francesco Massari di Molfetta. L’incontro sarà visibile su Sky/NOW oltre che sulla piattaforma OneFootball (estero).

