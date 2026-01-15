VERSO MONOPOLI-CATANIA: l’ultima vittoria rossazzurra nel segno di Ierardi

E’ datata 9 febbraio 2025 l’ultima vittoria del Catania allo stadio “Vito Simone Veneziani”. Il Catania ci riprova. Allora il Monopoli aveva la possibilità di consolidare il primo posto e allungare sulle dirette rivali Avellino e Benevento, invece si fece sorprendere tra le mura amiche dai rossazzurri, che firmarono l’impresa riportandosi in vantaggio nei minuti finali per il definitivo 1-2. Vittoria nonostante le numerose defezioni, ottenuta con cuore e carattere. Come aveva chiesto Toscano in settimana.

Pronti, via e gli etnei sbloccarono la gara: erroraccio in fase difensiva del Monopoli che permise a De Paoli di involarsi nell’area pugliese e battere Vitale con un beffardo diagonale. Gol dell’ex siglato dall’attaccante, all’esordio in rossazzurro. Insistette il Catania con la gran botta di Di Tacchio al 14′, conclusione al volo e palla di pochissimo a lato. I padroni di casa si spinsero in avanti alla ricerca del pari, trovando però un Catania pronto a difendersi con ordine, concedendo poco. Nella ripresa il Monopoli aumentò il coefficiente di pericolosità in avanti con gli inserimenti di Bruschi e Falzerano.

Al 52′, pareggio del ‘Gabbiano’: azione sulla sinistra di Bruschi il quale va al cross con palla che finisce sul palo, poi Grandolfo a porta vuota mette dentro. Momenti di sofferenza per il Catania che rischiò anche di subire il 2-1, faticando ad uscire dalla propria metà campo. Toscano decise allora di giocarsi la carta Corallo, il giovane catanese diede brio alla manovra d’attacco e la squadra rossazzurra alleggerì la pressione, provando a far male nelle ripartenze. Nel finale fu letale Ierardi: angolo di Anastasio, sfera sulla testa di Ierardi e palla in rete regalando tre punti d’oro al Catania.

VIDEO: Monopoli 1-2 Catania, gli highlights

