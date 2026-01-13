VERSO MONOPOLI-CATANIA: quattro mesi dopo di nuovo avversari, al “Massimino” gli etnei calarono il poker

A distanza di poco più di quattro mesi, Monopoli e Catania tornano a confrontarsi. Il 6 settembre le due squadre scesero in campo allo stadio “Angelo Massimino” per la terza giornata d’andata del girone C di Serie C. Il Catania travolse il Monopoli imponendosi per 4-0. Match subito in discesa per i rossazzurri, che sbloccarono il risultato al 23′ con Ierardi, di testa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Cicerelli. Ritmi non elevatissimi nel primo tempo, non molte occasioni prodotte ma pressing alto e tanta intensità ad opera del Catania con trame di gioco interessanti e ben sviluppate.

Nel secondo tempo la formazione ospite si fece viva al 59′: Dini, fino a quel momento inoperoso, riuscì a compiere un autentico miracolo sul tiro a botta sicura di Fall. Nei minuti successivi ancora Monopoli insidioso con i neo entrati Longo e Volpe. Proprio nel momento migliore dei biancoverdi, il Catania trovò cinicamente il raddoppio trasformando Cicerelli un calcio di rigore con tanto di ‘cucchiaio’.

Il Gabbiano a questo punto cominciò a crollare sotto i colpi degli etnei: al minuto 83, difesa biancoverde totalmente sbilanciata, avanzata di D’Ausilio a grandi falcate, servizio a beneficio di Aloi e tiro del centrocampista indirizzato all’angolino. Partita finita? No, Catania non ancora sazio. Nel finale il neo entrato Stoppa sfiorò il 4-0. In pieno recupero poker di Lunetta con un sinistro a giro chirurgico. Al triplice fischio dell’arbitro i rossazzurri raccolsero i meritatissimi applausi del pubblico dopo avere conseguito la terza vittoria di fila.

VIDEO: gli highlights di Catania 4-0 Monopoli

