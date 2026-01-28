VERSO SORRENTO-CATANIA: alla scoperta dei costieri, con un Capezzi in più nel motore

Sabato il Catania avrà di fronte un Sorrento che proverà a complicare il piano partita di mister Toscano. I costieri cercano punti preziosi in chiave salvezza nonostante il doppio turno casalingo sfavorevole dovendo giocare con Salernitana e Catania nel giro di una settimana. Domenica scorsa la compagine rossonera è uscita sconfitta per 0-2 dal confronto con gli uomini di Raffaele, riuscendo ad impensierire il portiere Donnarumma soltanto in una circostanza con una conclusione da fuori area di Ricci respinta dall’estremo difensore granata.

L’impegno profuso dai giocatori scesi in campo non è venuto meno, tuttavia al momento pesa la gestione di un organico a ranghi ridotti. L’innesto di Leonardo Capezzi, il cui arrivo è stato ufficializzato nella giornata di mercoledì, dovrebbe garantire equilibrio e sostanza al centrocampo per reggere l’urto della fase clou della stagione quando ogni punto conquistato o perso assume un peso specifico. Il Sorrento si trova infatti in piena bagarre salvezza con 24 punti, quanto basta per trovarsi momentaneamente al di sopra della zona play-out. Mister Serpini e i suoi ragazzi tuttavia sono consapevoli di non poter dormire sogni tranquilli e di dover battagliare fino alla fine per restare in terza serie.

L’esilio forzato dallo stadio “Italia” ha un impatto notevole sulle fortune della squadra costiera, costretta a giocare a Potenza da quasi tre anni a causa dell’inadeguatezza dello storico impianto cittadino ad ospitare partite di Serie C. Questa condizione inevitabilmente ha un riflesso sui risultati conseguiti da Fusco e compagni, i quali hanno ottenuto più punti fuori casa che in casa: 14 su 24 totali.

L’organico allenato da mister Serpini (subentrato a partire dalla 15ª giornata a Mirko Conte) presenta vari giovani coadiuvati da giocatori esperti che hanno calcato categorie più importanti come Crecco e gli innesti invernali Capezzi e Ricci. Nelle ultime due partite perse con Trapani e Salernitana si è fatta sentire inoltre l’assenza di Eugenio D’Ursi, giocatore più prolifico della rosa con 9 reti e pertanto capace di accendere la luce là davanti togliendo spesso d’impasse i compagni dai momenti di difficoltà. Da registrare le performance difensive dal momento che la squadra incassa almeno un gol da 14 partite consecutive di campionato.

Il probabile schieramento di partenza da opporre ai rossazzurri vedrebbe con il modulo 3-4-2-1 Del Sorbo a protezione dei legni, capitan Fusco, Solcia e Colombini dietro, Paglino, Cangianiello, Cuccurullo e Crecco in mezzo e il tandem Ricci-Esposito sulla trequarti alle spalle del riferimento offensivo centrale Sabbatani.

