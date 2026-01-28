VERSO SORRENTO-CATANIA: all’andata l’unico pareggio al “Massimino”

Si avvicina la sfida al Sorrento. L’unico avversario che è riuscito finora a portare a casa un risultato positivo dallo stadio “Angelo Massimino” è proprio quello rossonero. All’andata i costieri fermarono il Catania sullo 0-0. Risultato insoddisfacente per squadra e tifosi rossazzurri, accorsi in quasi 17mila unità nell’impianto sportivo etneo. Pubblico importante sugli spalti, che chiedeva a gran voce di riscattare la brutta sconfitta di Cosenza con una prova convincente. Sul campo, invece, non arrivò la risposta attesa. Eloquenti, al triplice fischio dell’arbitro, i cori della Curva Nord all’indirizzo dei giocatori: “Uscite fuori i co…, noi vogliamo gente che lotta”. Troppo poco produsse il Catania dalle parti di Harrasser.

Meriti attribuibili giustamente anche al Sorrento, ben messo in campo e che non ha mai corso seri pericoli, difendendo con ordine. Anzi nell’economia del match le occasioni più nitide le ha avute forse proprio la squadra allora allenata da Mirko Conte. Prima con il calcio di rigore di D’Ursi neutralizzato da Dini allo scadere del primo tempo, poi con le chance di Solcia e Santini nel finale ed il brivido nei minuti di recupero per un sospetto fallo di mano in area rossazzurra, non confermato dal FVS.

Era un altro Catania. Lento, prevedibile con poco movimento senza palla. Etnei statici e lontani parenti della squadra che nelle prime tre giornate eccelleva per aggressività, grinta e intensità. Periodo delicato per il Catania che, però, nel giro di qualche settimana seppe ritrovare se stesso risollevandosi in campionato fino a raggiungere l’attuale primato in classifica condiviso con il Benevento. Sabato si presenta l’occasione per dare continuità al momento favorevole attraversato e battere per la prima volta il Sorrento fuori casa. La squadra di Toscano ci proverà al “Viviani” di Potenza.

VIDEO: gli highlights della partita

