VERSO SORRENTO-CATANIA: ampie soluzioni per Toscano in difesa

Mentre a centrocampo il Catania dovrà ancora fare a meno di Di Tacchio, in attesa che guarisca completamente dall’infortunio alle costole, per quanto concerne il reparto arretrato c’è ampia scelta per mister Toscano. Al di là dell’assenza forzata di Di Gennaro, Pieraccini è tecnicamente disponibile, dopo l’intervento al dito di una mano può giocare con un tutore. Detto anche del pieno recupero di Ierardi, che domenica scorsa ha ripreso confidenza con il rettangolo verde subentrando nel corso del secondo tempo contro il Cosenza, le soluzioni abbondano in difesa. Miceli ha già esordito in rossazzurro ma Toscano può anche contare sulla disponibilità di Cargnelutti e Allegretto, con quest’ultimo che dimostra una volta di più di sapersi adattare a qualsiasi ruolo del pacchetto difensivo. A Potenza si va verso la conferma di Miceli e Celli con Allegretto oppure uno tra Pieraccini e Ierardi nella posizione di braccetto destro.

