VERSO SORRENTO-CATANIA: dirige Gandino di Alessandria. Precedenti e statistiche dell’arbitro piemontese

La CAN C ha designato il sig. Davide Gandino della sezione AIA di Alessandria ad arbitrare Sorrento-Catania, incontro valido per la 24ª giornata del Girone C di Serie C Sky Wifi 2025-26 in programma sabato 31 gennaio allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza con inizio alle ore 14:30. Il fischietto piemontese sarà coadiuvato nella direzione del match dagli assistenti Roberto Meraviglia di Pistoia e Alessio Miccoli di Lanciano. Completano la squadra arbitrale il IV Ufficiale di gara Antonio Liotta di Castellammare di Stabia e l’Operatore addetto al Football Video Support Stefano Vito Martinelli di Potenza.

Arbitro emergente, alla sua quarta stagione nella CAN C, vanta 44 partite dirette nel calcio professionistico così suddivise: 19 nel Girone A di Serie C, 22 nel Girone B di Serie C (l’ultima Ascoli-Perugia dello scorso turno) e 3 in Coppa Italia di Serie C. Il bilancio aggiornato in Serie C vede 21 vittorie per le squadre di casa, 11 pareggi e 9 affermazioni per le formazioni impegnate in trasferta. Le 183 ammonizioni e 5 espulsioni (3 per somma di gialli e 2 dirette) evidenziano una gestione moderata dei cartellini da parte del fischietto alessandrino. Completa il quadro statistico il dato sui calci di rigore assegnati negli incontri professionistici: 14.

Non si registrano precedenti tra Gandino e il Catania fatta eccezione per la designazione a IV Ufficiale della partita con la Juventus Next Gen disputata il 7 settembre 2024 allo stadio “La Marmora-Pozzo” di Biella e valevole per la 3ª Giornata del campionato di Serie C dello scorso anno. La gara si concluse con il risultato di 1-3 in favore degli etnei in virtù delle reti di Anastasio, Inglese e Quaini con in mezzo il gol della bandiera bianconera siglata da Afena-Gyan. È datato nel tempo invece l’unico incrocio con il Sorrento, risalente alla militanza della compagine costiera tra i dilettanti. Si tratta del match casalingo con il Casarano vinto 2-0 il 30 maggio 2021 e valido per la 32ª giornata del Girone I di Serie D 2020-21.

