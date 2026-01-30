VERSO SORRENTO-CATANIA | Il gol come benzina: Rolfini vuole sbloccarsi, Forte a “digiuno” da un mese e mezzo

“Se mi manca il gol? Non vivo drammi, purchè vinca il gruppo”. Alex Rolfini, nell’intervista concessa poco tempo fa a La Sicilia, ha dichiarato di mettere al primo posto le esigenze della squadra. Giusto così, ma il gol è benzina per qualsiasi attaccante. Un elemento che fortifica l’autostima e mantiene alto il morale, dà un’importante iniezione di positività per il prosieguo della stagione. Gol che Rolfini sta cercando in tutti i modi. La generosità non gli manca, la predisposizione al sacrificio idem, lotta e costruisce occasioni dialogando con i compagni e aprendo spazi importanti negli ultimi metri.

Un pò per sfortuna, un pò per imprecisione o bravura dei portieri avversari, la prima rete con la maglia del Catania non è ancora arrivata. Ci riproverà sabato, contro il Sorrento, in quello stadio dove il 14 dicembre gli fu annullato al cospetto del Potenza un gol regolarissimo e fondamentale, perchè avrebbe regalato i tre punti al Catania. Quel giorno, invece, ad entrare nel tabellino dei marcatori tra le fila rossazzurre fu Francesco Forte, prima del definitivo 1-1. Forte è a secco da allora. Praticamente un mese e mezzo di digiuno per lui che, ad oggi, di gol con la squadra di mister Toscano ne ha messi a segno 7 ed è il secondo calciatore del Catania più prolifico dopo Gabriel Lunetta, salito a quota 8.

Proprio Rolfini e Forte sono in ballottaggio per il posto da titolare da qualche settimana. Domenica scorsa è toccato all’ex Vicenza giocare dal 1′. Sabato ci sarà spazio ancora per lui, oppure assisteremo al ritorno in campo di Forte? A prescindere da chi scenderà in campo dall’inizio, le partite durano 90 minuti più recupero e bisogna farsi trovare pronti in qualsiasi momento. Sfruttando al massimo i cinque cambi a disposizione, importante arma in più a beneficio di un Catania dotato di un organico ampio e ben assortito.

