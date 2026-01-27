VERSO SORRENTO-CATANIA: precedenti, l’Elefante insegue il primo successo sul campo dei costieri

Sabato 31 gennaio per la settima volta in competizioni ufficiali il Catania sfiderà il Sorrento in trasferta. Ad oggi gli etnei non sono mai riusciti a fare bottino sul campo dei rossoneri campani.

Il primo match esterno contro il Sorrento risale al campionato di Serie B 1971-72. Il 9 aprile 1972, al “San Paolo” di Napoli, sorrentini vittoriosi di misura grazie alla rete di Franzoni nel primo tempo. Era il Catania allenato da Carmelo Di Bella, che concluse il torneo all’ottavo posto mentre la matricola Sorrento retrocesse nonostante un girone di ritorno con un ritmo da salto di categoria.

Successivamente, in C, il 6 aprile 1975 pari a reti bianche in quel di Sorrento per i rossazzurri guidati da Egizio Rubino, reduci dallo 0-0 casalingo contro il Trapani (finì senza gol anche la successiva gara col Bari al Cibali, ndr). Dieci giorni dopo fu ancora Sorrento-Catania, stavolta nella Coppa Italia di categoria: risultato finale 2-2 con gol di marca etnea a firma di Iapicone e Biondi, entrambi su rigore. Erano i quarti di finale d’andata, al ritorno in Sicilia si rivelò decisiva la lotteria dei rigori dopo 120’ di lotta premiando il Sorrento. A fine stagione il Catania staccò meritatamente il pass per la B dopo un confronto serrato ed avvincente con il Bari, mentre il Sorrento si piazzò in nona posizione.

In seguito, il 5 marzo 1978, vittoria rossonera in virtù della rete siglata da Molinari prima dell’intervallo. Il tecnico degli etnei Carlo Matteucci venne esonerato un mese dopo, con il presidente Massimino che richiamò in panchina Guido Mazzetti, guidando i rossazzurri al primo posto, a pari punti con la Nocerina. Mentre il Sorrento retrocesse in C2, lo spareggio promozione tra Catania e Nocerina giocato a Catanzaro vide prevalere i molossi. I

Due stagioni addietro, etnei sconfitti per 3-2 a Potenza: Sorrento avanti con le reti di Loreto, Cuccurullo e Ravasio, nel finale doppietta di Cianci inutile ai fini del risultato per i rossazzurri. La scorsa stagione, infine, pareggio con poche emozioni, a reti bianche sempre allo stadio “Alfredo Viviani”: era l’esordio in campionato del Catania di Mimmo Toscano.

BILANCIO PRECEDENTI SORRENTO-CATANIA:

Vittoria Sorrento 3

Pareggi 3

Vittorie Catania 0

Gol Sorrento 7

Gol Catania 4

Serie B 1971-72 Sorrento 1-0 Catania

37’ Franzoni

Serie C 1974-75 Sorrento 0-0 Catania

Coppa Italia Serie C 1974-75 Sorrento 2-2 Catania

25′ Loddi (S), 41′ lapicone rig. (C), 57′ Loddi (S), 85′ Biondi rig. (C)

Serie C 1977-78 Sorrento 1-0 Catania

40’ Molinari

Serie C 2023-24 Sorrento 3-2 Catania

49′ Loreto (S), 52′ Cuccurullo (S), 84′ Ravasio (S), 85′ Cianci (C), 89′ Cianci (C)

Serie C 2024-25 Sorrento 0-0 Catania

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***