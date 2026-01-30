VERSO SORRENTO-CATANIA: tante soluzioni per Toscano. Le ipotesi di formazione

Il Catania è pronto a ripartire da Potenza, dove sabato pomeriggio (calcio d’inizio alle 14:30) sarà ospite del Sorrento sul campo neutro del “Viviani”. La corsa promozione dei rossazzurri prosegue con una trasferta in casa di una squadra invischiata nella lotta per non retrocedere. Entrambe le formazioni puntano alla conquista dell’ambita posta in palio al fine di alimentare i rispettivi obiettivi di classifica.

Il divario tecnico e di punti esiste, tuttavia la dura legge della Serie C talvolta è in grado di ridurre distanze che sulla carta appaiono incolmabili. Per questo motivo mister Toscano predica calma e gesso. Ci sono tre punti a disposizione e la vetta della classifica da mantenere nel momento in cui si è entrati prepotentemente nella fase clou del campionato. È quella fase della stagione in cui ogni partita va interpretata come se fosse una finale e ciascun punto guadagnato o perso assume un peso rilevante sul percorso che si intende innestare.

Toscano sfoglia la margherita alla vigilia del confronto, in particolare tra difesa e attacco dove si registrano ampie disponibilità. Il tecnico rossazzurro deve fare a meno dello squalificato Casasola e degli infortunati Di Gennaro, Aloi, Di Tacchio e Cicerelli. Schierati con l’ormai collaudato 3-4-2-1 Dini a protezione dei legni con Allegretto o Ierardi, Miceli e Celli a presidiare la linea arretrata.

A centrocampo sono previsti due ballottaggi. Raimo e Ponsi si giocano il posto a destra, mentre uno tra Corbari e Di Noia farà coppia con Quaini in mezzo al campo con Donnarumma a sinistra. Sulla trequarti Jimenez e D’Ausilio partono leggermente favoriti rispetto a Lunetta e Bruzzaniti, laddove Rolfini e Forte si contendono la maglia di centravanti titolare (sembra più defilato Caturano).

Il Sorrento con 24 punti in classifica al momento staziona due punti sopra la zona play-out. Mister Serpini (subentrato a partire dalla 15ª giornata a Mirko Conte) e i suoi ragazzi sono consapevoli di dover battagliare fino all’ultimo per restare in terza serie. Il rendimento interno è negativo (soltanto 10 punti conquistati in casa), così come le performance difensive dato che la squadra prende gol in campionato da 14 gare consecutive.

Le difficoltà sono accentuate dall’esilio forzato da Sorrento, con i costieri costretti a disputare gli incontri interni a Potenza a causa dell’inadeguatezza dell’impianto cittadino ad ospitare partite di Serie C. Per quanto riguarda la formazione potrebbero giocare dal primo minuto Del Sorbo in porta, capitan Fusco, Solcia e Colombini dietro, Paglini, Capezzi, Cucurullo e Crecco in mezzo e il tandem Ricci-Cangianiello alle spalle del riferimento offensivo centrale Sabbatani.

La direzione del match è affidata al sig. Davide Gandino della sezione AIA di Alessandria, coadiuvato dagli assistenti Roberto Meraviglia di Pistoia e Alessio Miccoli di Lanciano; IV Ufficiale Antonio Liotta di Castellammare di Stabia, Operatore FVS Stefano Vito Martinelli di Potenza. La gara sarà visibile su Sky/NOW, oltre che sulla piattaforma OneFootball (estero).

