VINGO: l’arbitro della sezione di Pisa dirigerà Monopoli-Catania. Precedenti, curiosità e statistiche del “fischietto” toscano

Sono stati designati gli arbitri in occasione delle gare valevoli per la 22a Giornata di Serie C. La partita Monopoli-Catania, in programma domenica 18 Gennaio allo stadio “Vito Simone Veneziani”, sarà diretta da Giuseppe Vingo della sezione AIA di Pisa, coadiuvato dagli assistenti Tommaso Mambelli (Cesena) e Davide Merciari (Rimini). Quarto ufficiale Bruno Spina (Barletta). Operatore FVS Giovanni Francesco Massari (Molfetta).

Due precedenti da direttore di gara per il “fischietto” toscano con il Catania, l‘1-1 al “Massimino” maturato due stagioni addietro in campionato contro la Virtus Francavilla con reti di Artistico per gli ospiti al 22′ e De Luca al 76′ per i padroni di casa, la sfida senza storia Taranto 1-5 Catania risalente al 2024 prima della radiazione dai ranghi federali dei rossoblu: nel tabellino dei marcatori Ierardi, Stoppa, Inglese, Guarracino, Montalto e Forti. Ha arbitrato, inoltre, tre incontri del Monopoli: le vittorie per 1-2 al cospetto di Taranto e Potenza nel 2022/23 (Coppa Italia Serie C e campionato) e il ko di Altamura sempre per 2-1 il 13 gennaio di due anni fa.

Tramite la sezione AIA di Pisa si apprende che ha conseguito una laurea triennale in Ingegneria Gestionale, divenendo arbitro nel 2008. “Dopo una stagione condotta da protagonista sui campi di tutto il territorio nazionale, ha saputo guadagnarsi la fiducia dell’Organo tecnico nazionale”, si legge. Sottolineando di distinguersi per le sue “indubbia capacità tecniche e, soprattutto, di lettura della gara” sapendosi calare “alla perfezione nel clima agonistico della gara che riesce a portare in fondo con la massima regolarità di svolgimento”.

Dopo 6 anni di Can D, da qualche stagione arbitra in Serie C. Vingo è anche noto per la sua esperienza nell’arbitrare partite ad alto livello del campionato Primavera. L’arbitro designato per il match del “Veneziani” ha diretto finora 45 partite in C (Coppa Italia compresa) estraendo 203 cartellini gialli e 8 cartellini rossi, fischiando 6 calci di rigore. Il bilancio aggiornato delle partite dirette in terza serie è di 17 vittorie per le squadre di casa, 15 pareggi e 13 successi per le formazioni impegnate in trasferta. Limitatamente al girone C di Serie C, invece, ha diretto 13 incontri estraendo 64 cartellini gialli, 1 rosso e concedendo 3 rigori con un bilancio di 6 successi casalinghi, 5 risultati di parità ed 2 acuti esterni.

