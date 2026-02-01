A MENTE FREDDA | Nulla è perduto, ma basta sprechi

Lo avevamo definito “un test per misurare la mentalità”. Test che il Catania non ha superato. Ancora una volta lo stadio di Potenza alimenta il rammarico in casa rossazzurra per quello che poteva essere e non è stato. Se, a dicembre, il Catania aveva lasciato con amarezza l’impianto sportivo lucano per avere incassato un misero punto e l’annullamento di un gol regolarissimo nel finale, stavolta gli etnei hanno sfidato il Sorrento tornando a casa a mani vuote. Il duello a distanza con il Benevento vede il Catania a -3 dalla vetta togliendo qualche certezza alla squadra di Mimmo Toscano.

Nulla è perduto. C’è tempo e modo per rilanciarsi, tra scontri diretti e 14 partite ancora da giocare. La scorsa settimana si incensava il Catania per l’ottimo ruolino di marcia casalingo ed il campionato di alto livello disputato, adesso i fenomeni non possono tramutarsi in brocchi. La parola “equilibrio” resta la chiave per superare i momenti positivi o negativi del campionato. Riflettendo, però, sulle difficoltà incontrate lontano dal Massimino perchè, se vuoi competere fino in fondo, devi necessariamente colmare le lacune in trasferta.

Rendimento esterno quasi da squadra di metà classifica con 14 reti all’attivo e altrettante al passivo su 12 gare disputate raccogliendo 17 punti contro i 34 incamerati tra le mura amiche. I numeri non mentono, fotografano chiaramente la situazione. Vanno individuate le soluzioni opportune per migliorare il ruolino di marcia evidenziando continuità nelle prestazioni e nei risultati anche fuori casa. Ridurre il numero di errori ed assumere un atteggiamento maturo e responsabile su tutti i campi, ora che la fase clou della stagione è entrata nel vivo, appaiono condizioni necessarie. Perchè davvero, d’ora in avanti, i punti persi in campionato rischiano di pesare come un macigno.

